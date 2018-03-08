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На российско-финляндской границе в Ленобласти скопилось более 250 машин
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Умер Александр Павловский

На российско-финляндской границе в Ленобласти скопилось более 250 машин 

ТАСС 8 марта 2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Более 250 легковых и грузовых автомобилей скопилось в очереди на выезд в Финляндию на трех пунктах пропуска на границе в Ленинградской области. Об этом сообщило Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ).
По данным СЗТУ, самая большая очередь сейчас на пункте пропуска «Брусничное» — там выезда за пределы РФ ожидают около 100 легковых автомобилей. В пункте пропуска «Торфяновка» в очереди находятся 70 легковых и 20 грузовых машин, а в пункте пропуска «Светогорск» — 55 легковых машин и пять грузовиков.
Кроме того, по информации ведомства, на границе с Эстонией в пункте пропуска «Ивангород» также образовалась очередь, в которой стоят более 100 легковых авто.
Как пишут пользователи социальных сетей и сервисов онлайн-мониторинга очередей на границах, время ожидания на пунктах пропуска может составить до двух часов.
При этом, согласно справке СЗТУ, которая имеется в распоряжении ТАСС, на въезд в Россию со стороны Эстонии и Финляндии очередей практически нет.
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