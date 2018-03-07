Россия и другие страны СНГ лидируют по динамике роста количества бизнес-джетов

Количество частных самолетов в России и других странах СНГ выросло на 7% в третьем квартале 2017 года по сравнению с третьим кварталом 2016 года, до 241 воздушных судов, говорится в исследовании Knight Frank — The Wealth Report 2018.

Россия и другие страны СНГ показали самую высокую динамику роста количества частных самолетов за год.

Большинство бизнес-джетов летают в Северной Америке (13,8 тыс. штук с ростом на 3%), странах Латинской Америки (2,6 тыс. штук, +1%), Европе (2,58 тыс. штук, без изменений), Азии (1,2 тыс. штук, +4%), на Ближнем Востоке (514, — 2%). В целом по миру количество бизнес-джетов выросло на 2%, до 21,441 тыс. штук.