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Россия и другие страны СНГ лидируют по динамике роста количества бизнес-джетов
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Россия и другие страны СНГ лидируют по динамике роста количества бизнес-джетов 

Rambler News Service 7 марта 2018
Количество частных самолетов в России и других странах СНГ выросло на 7% в третьем квартале 2017 года по сравнению с третьим кварталом 2016 года, до 241 воздушных судов, говорится в исследовании Knight Frank — The Wealth Report 2018.
Россия и другие страны СНГ показали самую высокую динамику роста количества частных самолетов за год.
Большинство бизнес-джетов летают в Северной Америке (13,8 тыс. штук с ростом на 3%), странах Латинской Америки (2,6 тыс. штук, +1%), Европе (2,58 тыс. штук, без изменений), Азии (1,2 тыс. штук, +4%), на Ближнем Востоке (514, — 2%). В целом по миру количество бизнес-джетов выросло на 2%, до 21,441 тыс. штук.
Кроме того, россияне занимают второе место в мире после американцев по количеству яхт длиной более 40 м. Граждане России владеют 168 яхтами средней массой более 1,3 тыс. тонн и средней длиной 59 м, а в США этот показатель составляет 407 штук при средней длине 52 м и вес около 700 тонн.
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