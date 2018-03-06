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Опрос: уровень поддержки населением французского руководства снижается
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Опрос: уровень поддержки населением французского руководства снижается 

ТАСС 6 марта 2018
ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Эдуар Филипп в своей политической деятельности опираются на все меньшую поддержку населения. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса общественного мнения, проведенного службой Ifop-Fiducial, которая отмечает, что популярность руководителей страны падает второй месяц подряд.
Положительно о курсе, проводимом президентом, отозвались лишь 44% опрошенных. Это означает, что данный показатель для Макрона снизился за месяц на 4 п. п., а за два месяца — на 9 п. п. (до уровня ноября прошлого года). При этом отрицательно политику главы государства оценивают 55% французов (увеличение на 4 п. п.).
В том, что Макрон «должным образом отстаивает интересы Франции за рубежом», уверены 68% респондентов (снижение на 9 п. п.). В правильности его экономического курса убеждены только 45% французов (снижение на 6 п. п.).
Рейтинг Филиппа также упал на 4 п. п., причем в тот момент, когда он проводит целую серию важных реформ. В целом за два месяца произошло снижение на 13 п. п., что также равно показателю популярности, зафиксированному в ноябре прошлого года. Действия премьера поддерживают в настоящее время 56% французов, что указывает на снижение данного показателя на 8 п. п. 44% из этой группы считают, что «он хорошо управляет правительством» и «вызывает доверие» (снижение на 7 п. п.).
Опрос был проведен через интернет и по телефону с 1 по 3 марта. В нем участвовали 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет. Погрешность составила 1,2-2,0 п. п.
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