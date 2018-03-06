Вход рубль, выход два. Свернуть сделку ОПЕК+ сложнее, чем кажется

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), участники соглашения о сокращении добычи нефти в формате ОПЕК+ в 2019 году начнут постепенно выходить из сделки. До конца 2018 года соглашение будет действовать в текущем режиме, пишет агентство в своем новом докладе по развитию рынка нефти до 2023 года (Oil 2018).

Соглашение стран ОПЕК и ряда не входящих в организацию нефтедобывающих государств было заключено в конце 2016 года. Тогда его участники договорились о суммарном сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Продлевалась договоренность дважды, последний срок — конец 2018 года.

Чемодан без ручки Представители двух лидирующих стран сделки — России Саудовской Аравии — неоднократно заявляли о том, что говорить о прекращении сделки рано, это может произойти лишь после того, как рынок достигнет баланса. По оценке министерского мониторингового комитета ОПЕК+, это ожидается в третьем или четвертом квартале 2018 года. Однако в феврале агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что технический комитет по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ считает, что темпы ребалансировки рынка нефти ускоряются, и баланс спроса и предложения может наступить быстрее, чем ожидалось ранее — во втором или третьем квартале.

"По предварительным данным, участники сделки ОПЕК+ ожидают достижения баланса рынка и снижение запасов нефти до среднепятилетнего уровня к концу 2018 года. В настоящее время, по оценке организации, запасы нефти в странах ОЭРС все еще на 340 млн баррелей превышают целевой уровень. Более того, обозначается, что возможно дальнейшее продолжение сотрудничества крупнейших производителей нефти в 2019 года за рамками сделки ОПЕК+", — отметила эксперт. Опрошенные агентством "Прайм" аналитики напоминают, что МЭА не участвует непосредственно в сделке и не обладает информацией о будущих действиях ее участников. Таким образом, оно может лишь озвучивать свои предположения, считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева . Она напомнила, что обсуждение состояния рынка нефти намечено на заседание мониторингового совета ОПЕК+, которое состоится в апреле 2018 года. Затем судьба сделки станет темой для дискуссии в рамках встречи ОПЕК в июне 2018 года.

"Оно будет действовать до тех пор, пока работает — а на данный момент его участники вполне убедились в его жизнеспособности. МЭА в своих прогнозах исходит из того, что срок действия соглашения заканчивается в 2018 году, а в 2019 году его не будет и все плавно закончится. Но это не факт. Соглашение сейчас превратилось в своего рода "чемодан без ручки" — с одной стороны, оно ограничивает объемы добычи участников, с другой — без него цены тут же пойдут вниз, поэтому выйти из него сложно, даже если есть такое желание", — рассуждает эксперт.

Поэтому не исключено, что и после официального завершения договоренность так или иначе будет пролонгирована в виде мониторингового института, изучающего рынок, фактического расширения ОПЕК и т.п. От жестких договоренностей организация перейдет к формату встреч и совместных заявлений. В противном случае не исключено резкое падение цен на нефть, которое не выгодно ни одному участнику рынка, полагает Юшков. Последствия для рынка

Участники рынка однозначно заинтересованы в сбалансированности поставок и регулировании рынка, что и будет проводиться путем реализации договоренностей, согласна Лукичева. Она оценивает диапазон ценовых колебаний, предусмотренный текущими договоренностями, в 60-70 долларов за баррель. С такой оценкой согласен и Юшков.

"Действующий уровень цен устраивает всех — участники соглашения не тратят свои резервы, России удается их накапливать даже при 60 долларах за баррель. Поэтому текущий коридор сохранится, хотя колебания, конечно, будут присутствовать", — считает он.

По его мнению, в случае объявления об отказе от сделки трейдеры предположат, что добыча вернется к максимумам, что вызовет переизбыток на рынке и, как следствие падение цен. Если резких заявлений не будет, то сохраняющийся на данный момент небольшой переизбыток с учетом наблюдающихся тенденций роста потребления и замедления роста добычи постепенно перейдет к ребалансировке, а затем и к дефициту предложения.

По словам эксперта, рынок нефти регулирует себя сам, и дефицит всегда сменяется переизбытком. Так было в начале 2000-х годов, когда за годом превышения добычи следовал год превышения спроса над предложением. Сейчас мы уже несколько лет живем при переизбытке предложения, и эта ситуация должна наконец переломиться.