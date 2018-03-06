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Ростуризм зафиксировал в 2017 году рекордное число россиян, путешествующих по стране
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Ростуризм зафиксировал в 2017 году рекордное число россиян, путешествующих по стране 

ТАСС 6 марта 2018
Фото: otr-online.ru
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Количество россиян, путешествующих по России, достигло в 2017 году рекордных 56,5 млн человек, что связано с изменением конъюнктуры рынка, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов на Парламентских слушаниях во вторник.
"Количество россиян, путешествующих по Российской Федерации, в 2017 году превысило 56,5 млн поездок. Прирост к 2013 году составил 75%, к 2000 году — 125%. Число турпоездок в Россию иностранных граждан также выросло: по отношению к 2001 году — на 123%", — сказал он.
В январе Сафонов отчитался, что в 2017 году после посткризисного провала число выезжающих отдыхать за рубеж россиян приблизилось к уровню 2014 года, увеличившись за год на 20% до 38 млн человек. Глава ведомства связал это с ростом числа доступных предложений, стабилизацией экономической ситуации и повышением платежеспособности населения.
Накануне Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян в январе 2018 года сократились на 7% с учетом единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. рублей в январе 2017 года. При этом без учета этой выплаты доходы в январе не снизились в годовом выражении впервые с октября 2014 года, а индекс потребительской уверенности россиян, рассчитываемый «Сбербанком CIB», вернулся в конце прошлого года на уровень, предшествовавший спаду второго полугодия 2013 года.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил в понедельник, что благодаря низкой инфляции реальные зарплаты в январе-феврале растут на 5-6% к уровню прошлого года".
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