В Китае в 2017 году отмечен рост отрасли цифровых публикаций

Пекин, 14 марта / Синьхуа / — За 2017 год стоимость отрасли цифровых публикаций Китая выросла на 21,3 проц. по сравнению с уровнем предыдущего года и составила 4,15 млрд юаней /657 млн долл. США /. Об этом отмечается в докладе, распространенном провайдером данных iResearch.

В 2020 году рыночная стоимость данной отрасли, которая включает в себя электронные книги, цифровые газеты и журналы, мобильные книжные приложения, как ожидается, превысит 7 млрд юаней.

Согласно докладу, быстрое развитие индустрии обеспечено за счет правительственной поддержки, прогресса в области аппаратного и программного обеспечения, мобильных платежей и увлечения онлайн-чтением.

В то же время эта отрасль также сталкивается с рядом проблем, включая нехватку сотрудников, пиратство и др., указывается в докладе. -0-