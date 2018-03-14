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В Китае в 2017 году отмечен рост отрасли цифровых публикаций
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В Китае в 2017 году отмечен рост отрасли цифровых публикаций 

ИА Синьхуа 14 марта 2018
Фото: Газета "Труд"
Пекин, 14 марта /Синьхуа/ — За 2017 год стоимость отрасли цифровых публикаций Китая выросла на 21,3 проц. по сравнению с уровнем предыдущего года и составила 4,15 млрд юаней /657 млн долл. США/. Об этом отмечается в докладе, распространенном провайдером данных iResearch.
В 2020 году рыночная стоимость данной отрасли, которая включает в себя электронные книги, цифровые газеты и журналы, мобильные книжные приложения, как ожидается, превысит 7 млрд юаней.
Согласно докладу, быстрое развитие индустрии обеспечено за счет правительственной поддержки, прогресса в области аппаратного и программного обеспечения, мобильных платежей и увлечения онлайн-чтением.
В то же время эта отрасль также сталкивается с рядом проблем, включая нехватку сотрудников, пиратство и др., указывается в докладе. -0-
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