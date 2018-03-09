LG V30S ThinQ оказался дороже Galaxy S9

Флагманские смартфоны становятся все дороже. И с каждым новым анонсом премиального девайса пользователи ждут, когда будут озвучены не только его, несомненно, впечатляющие технические характеристики и рассмотрены новые функции, но и сообщения о той цене, по которой новинку предложат потребителям. Стали известны цены двух моделей LG V30S ThinQ, которые оказались выше, чем у Galaxy S9.

Смартфон с непривычно громоздким для современных девайсов названием LG V30S ThinQ и вторая модель — LG V30S Plus ThinQ — выпущены на рынок Южной Кореи . Анонсированные на MWC 2018 компанией LG новые смартфоны стали доступны для заказа в Южной Корее. Их продажи начинаются 9 марта 2018 года. Стали известны цены девайсов, новое сообщение о которых было рассмотрено Оливером Крэггом (Oliver Cragg) на страницах ресурса androidauthority.com.

Цены начинаются с 1 048 200 вон за базовую модель V30S ThinQ, укомплектованную 6-гигабайтным ОЗУ и 128-гигабайтным встроенным накопителем. Емкость накопителя модели V30S Plus ThinQ составляет 256 гигабайт и его розничная цена — 1 097 800 вон. Во всем остальном эта модель идентична базовой.

В эквиваленте цена базовой версии V30S ThinQ более 1000 долларов США. Для сравнения отмечается, что цена Samsung Galaxy S9 для предзаказа в Южной Корее — 957 000 вон, в то время как Galaxy S9 Plus с 64-гигабайтным встроенным накопителем предлагается потребителям по цене 1 056 000 вон. Цена оригинальной модели V30, представленной публике в минувшем году, при ее выходе на рынок составила 949 300 вон.

LG еще не анонсировала цены своих новых умных телефонов для мирового рынка. Более того, неизвестно, когда новинки вообще появятся на других рынках.

Смартфоны V30S ThinQ дебютировали в рамках нового подхода компании LG, которая теперь предпочитает ежегодным анонсам новых моделей девайсов вносить некоторые изменения в уже представленные ею ранее смартфоны.

V30S ThinQ отличает от изначального V30 повышенный объем оперативной памяти и встроенного накопителя, а также большее число цветов, в которых девайс доступен для приобретения потребителями. Кроме того, новые умные телефоны от компании LG могут также похвастаться рядом функций искусственного интеллекта, свойственным их камерам. Рассматриваемые девайсы «из коробки» работают под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo, которая была выпущена компанией Google в 2017 году.

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