Почему россияне поедут на курорты даже по завышенным ценам

«Спрос по акциям раннего бронирования показывает хорошую динамику практически по всем направлениям», — рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе . По российским летним направлениям отмечается рост в пределах семи процентов. Но пока это предварительные данные. Туры внутри страны, как правило, покупают ближе к дате поездки.

Способствовать привлечению гостей на южные российские курорты будет стабилизация цен. По сравнению с прошлым годом, стоимость туров внутри страны выросла только на пять процентов, и туристы нормально это восприняли. А вот рост сверх этого порога негативно скажется на спросе, считает Ломидзе.

Кипр и Сейчас россияне активно бронируют зарубежные туры на лето. Спрос на раннее бронирование вырос в два раза по сравнению с 2017-м. Лидирует Турция , хорошо продаются Греция Испания . В топ-5 по спросу вошла Болгария . Скорее всего, эти тенденции не поменяются, но ближе к лету темпы бронирования будут снижаться. Уже в первых числах апреля акции раннего бронирования закончатся и цены вырастут примерно на 30 процентов, отметили в АТОР.

Между тем первые признаки того, что наступающий «высокий» сезон будет многообещающим, обнаружились уже на мартовские праздники. В этом году выдались четырехдневные выходные, и многие этим воспользовались. Спрос на туры по России по сравнению с прошлым годом вырос на 15 процентов.

Сочи, Геленджик, Несмотря на то, что пляжный сезон еще не открыт, лидируют курорты Краснодарского края Анапа . Впрочем, едут россияне не только к морю, но и в горы. Туроператоры отмечают рост спроса на горнолыжный кластер Сочи на 30-60 процентов. Также пользуются спросом горнолыжные курорты Домбай и Архыз. Популярен Крым и культурно-познавательный туризм.

В путешествия, пусть и краткосрочные, россиян толкает усталость от зимы и холодов, говорят эксперты. Ехать на отдых многие готовы несмотря на отсутствие сбережений. Россияне начали приобретать туры на 8 Марта буквально за пару недель до выезда, когда на это появились деньги, рассказывают представители туротрасли.