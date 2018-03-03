Темер считает, что в 2018 году экономика Бразилии вырастет на 3% — 3,5%

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО , 3 марта. / ТАСС /. Президент Бразилии Мишел Темер считает, что его правительству удалось вывести страну из рецессии. Соответствующее заявление глава государства сделал в пятницу во время выступления в городе Сорокаба (штат Сан-Паулу), где он участвовал в церемонии передачи новых карет скорой помощи медицинским учреждениям.

"Посмотрите, я руковожу правительством один год и девять месяцев; это не правительство, которому четыре или восемь лет, оно новое, но за это небольшое время мы достигли экономических показателей, которые вы все видите. Возьмем, к примеру, фондовую биржу, которая является главным показателем доверия к стране. Когда мы пришли [к власти], ее индекс был в районе 40 тыс. пунктов, сейчас он превысил 80 тыс. пунктов. Вы видели, что в прошлом году ВВП вырос на 1%, но мы сумели подняться после падения [экономики] на 3,5%, и, согласно прогнозам, в этом году ВВП вырастет на 3% или на 3,5%", — сказал Темер.

Бразильский лидер также отметил, что за время его пребывания у власти инфляция снизилась с 10,28% до 2,6%. Он добавил, что в этом году прогнозирует создание 3 млн рабочих мест. «Очевидно, что после того как мы вывели страну из беспрецедентной рецессии, на фоне которой все показатели были негативными, в скором времени мы построим по-настоящему новую страну», — заявил Темер.

В четверг Бразильский институт географии и статистики, который является официальным органом федерального правительства южноамериканской страны, обнародовал данные, согласно которым по итогам 2017 года национальный ВВП вырос на 1%. При этом в 2015-2016 годах экономика Бразилии переживала рецессию, в результате которой национальный ВВП ежегодно сокращался на 3,5%. Это падение экономики стало самым продолжительным за всю историю Бразилии. Ранее специалисты, которые работают над данной статистикой с 1948 года, ни разу не фиксировали случаев сокращения национального ВВП в течение двух лет подряд.

По данным Бразильского института географии и статистики, в 2017 году восстановление экономики Бразилии было обеспечено в первую очередь за счет сельскохозяйственной отрасли. Ее рост составил 13%. Наихудшая ситуация сложилась в сфере строительства, которая продемонстрировала падение на 5%. В промышленности зафиксирована стагнация (0%).