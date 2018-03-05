Этот смартфон стоил 170 долларов. Теперь его можно купить за 80

Наши китайские друзья продолжают радовать нас новыми распродажами, а мы с удовольствием рассказываем о них вам. На этот раз в поле нашего внимания Cubot X18 Plus — смартфон с интересным дизайном, достойными характеристиками и неприличной ценой. А впрочем, это не будет длиться вечно.

Для начала пару слов о нашем герое. Cubot X18 Plus обладает 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD, соотношением сторон 18:9 и практически полностью отсутствующими рамками по бокам экрана. Под капотом трудится восьмиядерный чипсет MTK6750T, дополненный 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища.

Отдельно стоит отметить, что прямо из коробки новинка работает под управлением операционной системы Android 8.0. Согласитесь, для большинства бюджетных «китайцев» это сегодня редкость. Ну и не можем не упомянуть тот факт, что дизайнеры этой компании, в отличие от большинства других вендоров, не стали копировать iPhone X и не изуродовали верхнюю часть экрана нелепой черной выемкой.

Ну а теперь о самом приятном. Обычная цена Cubot X18 Plus составляет 169,99 доллара, но в рамках специальной акции с 5 по 9 марта в магазине GearBest его можно купить всего за 79,99 доллара. А если вы не успеете, то до 12 марта он продолжит продаваться по сниженной цене — всего 129,99 доллара. Желаем приятных покупок, и не благодарите за эту наводку.

Купить Cubot X18 Plus