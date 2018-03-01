«Турецкий поток» плюс: почему Турция получит сразу три газопровода с российским газом, рассказал эксперт

Поставки газа в Турцию Прошлый год стал рекордным в целом по спросу на газ со стороны Турции , отмечает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов РФ Алексей Белогорьев. Россия поставила в Турцию 29 млрд кубометров газа, но с запуском «Турецкого потока» у «Газпрома» появятся новые возможности по увеличению объемов поставок.

Поставки газа в Турцию по «Голубому потоку» в 2017 году выросли до пиковых значений за всю историю в размере 15,8 млрд кубометров при пропускной способности трубы в 16 млрд кубов. Как отмечают в «Газпроме» на «Голубой поток» приходится более 50% экспорта российского газа на турецкий рынок.

Румынию и «Прошлый год стал в целом рекордным по спросу на газ со стороны Турции, независимо от маршрутов транспортировки. Загрузка была близка к пиковой не только по «Голубому потоку», но и по Трансбалканскому газопроводу. Если говорить о «Турецком потоке», то пока реалистично выглядит только строительство первой нитки, которая призвана заменить собой маршрут транспортировки через Украину. В случае если объем поставок, который сейчас идет через Украину, будет перенаправлен на первую нитку «Турецкого потока», никаких рисков для наполняемости его нет. Да и спрос продолжает расти — он хотя и остается немногим ниже в среднем по году, чем совокупная мощность двух газопроводов, в пиковые периоды два имеющихся газопровода работают уже на пределе своих возможностей», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» эксперт. Но газ поступает туда и через Трансбалканский газопровод, который проходит через Украину Болгарию . Его мощность составляет около 14 млрд кубов в год. С запуском же первой нитки «Турецкого потока» на Турцию будет завязано еще как минимум 15,7 млрд кубов газа в год.

Gazprom.ru / Пресс-служба ПАО «Газпром» // Никаких рисков для наполняемости "Турецкого потока" нет Стратегическое резервирование мощностей

«В то же время стоит отметить, что другие источники поставок, в частности газ из Ирана и из Иракского Курдистана, подвержены определенным военно-политическим рискам. Россия же по сути соглашается на стратегическое резервирование мощностей под Турцию, что позволит нам не только удержать этот рынок, но и нарастить на нем свою долю в случае соответствующего спроса», — продолжает Алексей Белогорьев. При таком раскладе Трансбалканский газопровод, вероятно, впоследствии будет использоваться в качестве резервной мощности. По словам Белогорьева, маршрут через Украину позволит гарантировать надежность газоснабжения турецкого рынка в случае роста потребления, что пока не совсем очевидно, так как Турция проводит политику диверсификации газоснабжения и приобретает газ у других поставщиков.

В 2017 году Россия поставила в Турцию на 17% газа больше, чем годом ранее. Но, как считает наш собеседник, подобный прирост вряд ли стоит ожидать от года к году. По его мнению, причин для дальнейшего существенного роста спроса на газ в Турции в ближайшие годы нет, но он продолжит расти умеренными темпами.