Подберите слюни: все достанется России

Может ли Россия позволить себе потратить триллион долларов на восстановление Сирии?

Новая американская политика опирается на прекращение сирийского конфликта, ликвидацию ИГИЛ (запрещена в РФ — прим. ред.), изгнание Ирана из Сирии и расширение прав курдов в сотрудничестве с Россией. По мнению большинства экспертов, Трамп предоставит России право принимать активное участие в заключительном этапе урегулирования ситуации в Сирии.

В то время как все сражаются с ИГИЛ в Ракке, столице террористической организации в Сирии, Россия стремится к политическому урегулированию кризиса, которое обеспечило бы сохранение ее интересов и влияния на Сирию в пост-асадовский период, а также сохранение контрактов и договоренностей, в частности, в вопросах восстановления Сирии. Все ждут начала этого этапа, а некоторые страны уже даже пускают слюни, желая заполучить эту возможность. Восстановление Сирии

Международные институты заплатили большую цену из-за упадка сирийской экономики, особенно Россия, которая находится под сильным экономическим давлением из-за падения мировых цен на нефть, что сковывает ее свободу действий за пределами собственных границ. По данным «Нэшнл Интерест» (National Interest), Россия тратит на войну в Сирии около трех миллионов долларов в день, а стоимость восстановления Сирии после войны может достигнуть триллиона долларов. Оттуда Россия возьмет такую сумму для восстановления страны?

Согласно исследованию, опубликованному «Ворлд Вижн» (World Vision) совместно с консалтинговой компанией «Фронтиер Экономикс» (Frontier Economics), экономические потери из-за войны в Сирии оценивались в 689 миллиардов долларов, если боевые действия прекратились бы в 2016 году, но могут достичь 1,3 триллиона долларов, если война продолжится до 2020 года. Исследование показало, что эти потери в 140 раз выше тех, о которых говорится в оценках ООН и стран-доноров.

Восстановление Сирии зависит от окончательного урегулирования кризиса. Если Башар Асад останется у власти, то страны Персидского залива не возьмут на себя расходы по восстановлению страны. Речь здесь идет, в частности, о Саудовской Аравии и Катаре, потому как обе страны выступают против какой-либо роли Асада в будущем Сирии, а их министры иностранных дел неоднократно выступали с заявлениями по этому вопросу.

Страны ЕС имеют разногласия с Россией. Они наложили на нее санкции из-за Крыма и препятствуют ее действиям в Сирии. Вместе с тем, европейские страны заняты своими собственными проблемами и кризисами, которые в последнее время преследуют ЕС, такими как выход Великобритании из состава ЕС и усиление ультраправых.

Что касается США , то Трамп взял курс на политику протекционизма, делая упор на национальные интересы. Он стремится вернуть иностранные компании в США и отказывается от расширения торговли и либерализма. Кроме того, Трамп отвергает политику внешнего вмешательства, особенно в Сирии ради интересов России, и переходит к созданию безопасных районов для разрешения кризиса беженцев и перемещенных лиц согласно договоренностям с Турцией

Страны БРИКС: Китай и Индия в режиме ожидания Турция и Иран входят в число стран, пытающихся сохранить свои интересы в Сирии. Турция через операцию «Щит Евфрата» и расширение своего влияния в северной части Сирии стремится обеспечить себе активную роль в регионе, чтобы защитить свои границы и оживить экономику региона. Иран представляет серьезного финансового и военного сторонника сирийского режима с начала кризиса. Он стремился подписать долгосрочные соглашения с режимом для сохранения своих экономических интересов в Сирии. Ожидается, что Иран не будет участвовать в крупномасштабном и дорогостоящем проекте по восстановлению Сирии из-за экономических условий в стране, возникших в результате экономических санкций ООН, действовавших в течение последних десятилетий. Свою роль сыграли и разногласия с Дональдом Трампом, который недавно ввел экономические санкции в отношении 12 иранских структур, что демонстрирует признаки кризиса в отношениях двух стран.

БРИКС — группа из пяти стран с развивающейся экономикой. В ее состав входит Россия и Китай, вторая экономика в мире, Индия, Бразилия Южно-Африканская Республика . В странах-членах БРИКС проживает половина населения всей планеты, а на их долю приходится 22% мирового ВВП, что составляет 16,6 триллиона долларов.

Путин полагается на богатства стран БРИКС, чтобы сыграть активную роль в восстановлении Сирии благодаря долгосрочным инвестициям стран организации в этот процесс в качестве награды за то, чтобы они поддерживали Россию и режим в Дамаске вместе с его преступлениями против сирийского народа.

Например, экономика Индии впервые за 100 лет превысила экономику Великобритании, а ее ВВП составил 2,3 триллиона долларов. В настоящее время Индия занимает шестое место среди крупнейших экономик мира. Ожидается, что в ближайшие годы эта цифра удвоится, поскольку экономический рост Индии составляет в среднем 6-8% в год. Правительство Индии работает над проектом электростанции стоимостью 320 миллионов долларов и приняло решение о строительстве сталелитейного завода в древнем городе Хама на реке Оронт.

Китай — главный конкурент США. Экономический рост Китая стал движущей силой для многих стран мира. Китай вместе с Россией дважды налагал вето на резолюции СБ ООН , чтобы сорвать решения, поддержанные Францией и Саудовской Аравией против сирийского режима в Дамаске.

Китай направляет в Сирию военных советников и военнослужащих, а также поставляет сирийской армии снайперские винтовки и ракетные пусковые установки. Китайские инвестиции в Сирию сохраняются во многих районах, но в настоящее время приостановлены из-за войны. Китай активно участвует в разработках нефтяных месторождений Сирии. Китайское правительство владеет национальной нефтяной компанией. Китайское посольство все еще работает в Дамаске и до сих пор не закрыло свои двери. Ожидается, что Россия прибережет для Китая долю в экономике Сирии после окончания войны.

Какими бы ни были амбиции России в будущем восстановлении Сирии и какие бы страны ни участвовали в выполнении этой задачи, это будет непросто и будет определяться многочисленными переменными и тем, как международные и региональные силы будут управлять конфликтом.