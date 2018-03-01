Америка еще даст шанс заработать

В начале года аналитики дружно рекомендовали валютные инвестиции в американские акции, например в индекс S&P 500 через биржевые или паевые фонды. Поначалу в январе S&P 500 вновь пошел вверх, обновив исторический максимум в 2872,87 пункта. Но в начале февраля случился обвал: за несколько дней индекс потерял более 10% и пока остается ниже 2800.

«Любая коррекция, особенно после столь долгого роста (за два года S&P 500 прибавил 42%), воспринимается инвесторами с опасением. Все готовятся соскочить и боятся пропустить нужный момент», — делится гендиректор группы «Личный капитал» Владимир Савенок. Как только началось падение, клиенты занервничали, посыпались вопросы, не пора ли выводить деньги, рассказали финансовые консультанты и представители брокерских и управляющих компаний.

Их волнения понятны, но преждевременны, считают участники рынка. По словам эксперта по международным рынкам «БКС брокера» Оксаны Холоденко, ситуация больше похожа на здоровую коррекцию рынка после долгого роста, нежели на его разворот. В том, что это была всего лишь коррекция, уверены Савенок, управляющий директор « Сбербанк управление активами» Евгений Линчик , портфельный управляющий «Альфа-капитала» Эдуард Харин, ведущий стратег «Атона» Алексей Каминский и другие эксперты.

Как показывает история, точнее оценить ситуацию можно будет лишь через 2–3 месяца после начала падения, указывает международный финансовый советник Исаак Беккер . Пока он оценил шансы как 55:45 в пользу начала «медвежьего» рынка. «По большому счету главный драйвер прошлого года — налоговая реформа Трампа — уже учтен в ценах акций. А новый инфраструктурный план рассчитан на 10 лет и вряд окажет существенное влияние на фондовый рынок в 2018 г.», — объясняет Беккер.

Экономическая поддержка «С точки зрения технического анализа для входа в «медвежий» рынок S&P 500 надо упасть более чем на 20% от исторического максимума, т. е. уйти ниже 2300 пунктов. Для этого нужен либо резкий взлет доходностей гособлигаций, либо резкое ослабление экономики», — указывает Холоденко.

Но сейчас ситуация в американской экономике обратная. Она растет такими темпами (более 2%. — «Ведомости» ), что ФРС уже приходится превентивно поднимать ставки, прибыли компаний на рекордных отметках, указывает Каминский. «341 компания из индекса S&P 500 уже отчиталась за IV квартал, их чистая прибыль выросла в среднем на 14,7% по сравнению с тем же периодом 2016 г., а продажи — на 9,3%», — добавляет Савенок. 80% американских компаний отчитались лучше, чем ожидали аналитики, добавляет Харин.

В 2018 г. согласно оценкам американских компаний ожидается рост чистой прибыли на 10–15% благодаря налоговой реформе Трампа и росту мировой экономики, добавляет Линчик. Низкий курс доллара еще больше подстегнет экономику США, полагает Савенок.

Ставка на рост с оглядкой

По мнению Харина, рынок продолжит устойчивый рост, но после того как инвесторы получат подтверждение силы экономики из макроэкономических данных за I–II квартал. До этого аналитики не исключают еще одной волны снижения американского рынка. Линчик допускает коррекцию, особенно в середине года. Холоденко предполагает, что индекс может опуститься до 2400–2500 пунктов.

Фондовый рынок по-прежнему в долгосрочном «бычьем» тренде, который может продлиться еще много лет, чему, в частности, способствуют меняющие экономику технологические инновации, полагает соиздатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money Йон Триси . Однако, по его словам, «одновременно мы пребываем на поздней стадии циклического „бычьего“ рынка, который начался в 2009 г.», и видим все больше свидетельств эйфории.

Спокойствие, Только спокойствие!

Аналитики отмечают, что рынок становится очень волатильным. Нас ждет непростой год, с всплесками и падениями, предупреждает Беккер.

В этих условиях эксперты пока не советуют совершать резкие движения и избавляться от американских бумаг. Тем, у кого в портфеле есть акции, сейчас лучше их держать, а тем, кто только подумывал о средне— или долгосрочной покупке. можно использовать для этого локальные коррекции, единодушны российские аналитики. Опытные игроки — клиенты «Финама» во время февральского падения активно пополняли портфели американскими акциями, рассказал президент компании Владислав Кочетков

Тем, кто приобрел американские акции в районе исторических максимумов, Холоденко рекомендует запастись терпением и продолжить покупки во время коррекций, «усредняя позиции». «Во время недавнего падения началось закрытие маржинальных позиций, которое может означать начало периода просадки рынка. Она может создать отличную возможность для покупок, так что за последнее десятилетие не было более важного момента для отслеживания рыночных трендов», — говорит Триси.

Тем, кто плохо переносит такие сильные колебания, лучше уйти с рынка, советует Савенок. А Беккер рекомендует быть осторожными и подстраховаться от падения рынка, временно нарастив долю кэша до 30%.