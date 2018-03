Гонка за военный искусственный интеллект набирает обороты

Рынок военных роботов и искусственного интеллекта

В феврале аналитический ресурс «МаркетФорекаст» (MarketForecast.com) опубликовал анонс своего исследования о глобальном рынке искусственного интеллекта и робототехники в оборонной сфере. По прогнозам компании, мировой рынок к 2027 году достигнет 61 миллиарда долларов. В 2018 году он оценивается в 39,2 миллиарда долларов. За девять лет страны потратят на развитие данных технологий в оборонке 487 миллиардов долларов.

Китая, России и Южной Кореи и Рост рынка будет обусловлен большими инвестициями со стороны США Израиля в технологии нового поколения, а также масштабными закупками Индии, Саудовской Аравии Японии . Большая часть рынка придется на военных роботов, затем, в порядке убывания, на компьютерное зрение, обработку естественного языка, распознавание речи и анализ социальных сетей.

Китай в свою очередь еще в прошлом году заявил, что страна достигнет паритета с США по развитию искусственного интеллекта к 2020 году, совершит прорывы в 2025 году и займет пальму первенства в этой области в 2030 году. К 2020 году Китай хотел бы довести стоимость рынка искусственного интеллекта до 22,7 миллиардов долларов, а стоимость смежных индустрий до 150 миллиардов долларов. В 2030 году соответствующие показатели должны вырасти до 150 миллиардов и 1,5 триллионов долларов.

Американские эксперты отмечают, что амбиции у Пекина, конечно, большие, но гонка за военный искусственный интеллект еще только набирает обороты, так что предсказать что-либо трудно.

Пока американцы опережают всех, но, тем не менее, к заявлениям подобного рода в США относятся серьезно и многие считают, что Китай догоняет Штаты. В 2017 году китайцы подали на 641 патент в области искусственного интеллекта, а США — 130. В 2012 году американские ученые представили 41% статей для престижной Ассоциации по развитию искусственного интеллекта (Association for the Advancement of Artificial Intelligence, AAAI), а китайские — всего 10%. В 2017 году картина выглядела уже иначе: у американцев было 34%, у китайцев — уже 23%.

Одна из причин стремительного развития Китая в области искусственного интеллекта — обилие данных. Китайцы в быту платят онлайн чаще, чем любая другая страна, заказывают больше товаров на дом, активно используют сервисы по совместному использованию велосипедов и так далее. Государство развертывает масштабнейшие системы распознавания лиц и идентификации граждан, проект автоматизации работы целой провинции к 2020 году и создание «умных городов». Все это производит огромное количество информации, на которой можно тренировать искусственный интеллект. В 2017 году китайские стартапы в области искусственного интеллекта получили 48% всех мировых венчурных инвестиций по данному направлению, а американские — 38%.

Кай-Фу Ли (Kai-Fu Lee), бывший высокопоставленный сотрудник «Майкрософт» (Micosoft) и «Гугл» (Google), а теперь глава инвестиционной фирмы «Синовейшн Вечуриз» (Sinovation Ventures), говорит, что просто хороший ученый с тоннами информации всегда победит блестящего ученого с меньшим количеством данных под рукой.

Тем не менее, гонка в искусственном интеллекте сегодня не похожа на гонку по созданию ядерного оружия. Эксперты отмечают, что, несмотря на конкуренцию и сгущение красок в СМИ, американцы и китайцы зачастую работают вместе, в одних компаниях, а исследовательские центры ИТ-гигантов из этих стран могут находиться как в Китае, так и в США. Так «Гугл» открывает лабораторию по исследованию искусственному интеллекту в Китае, а у китайских «Байду» ( Baidu ) и «Тенсент» (Tencent) есть свои лаборатории в США. Связь между Кремниевой долиной и тем же Шанхаем теснее, чем кажется на первый взгляд.

Главный тормоз развития для Китая в этой области — отсутствие специалистов. Только около 40% китайских специалистов в области искусственного интеллекта имеют соотвествующий стаж работы свыше 10 лет, в то время как в США этот показатель превышает 70%. По этой причине одна из целей Пекина — это привлечение в страну зарубежных специалистов по робототехнике и искусственному интеллекту. Привлекают как с помощью щедрых грантов, свободы в исследованиях, так и значительным упрощением всех бюрократических и миграционных процедур.

Пока основные работы ведутся в научных лабораториях и коммерческих компаниях, но военное применение искусственного интеллекта сегодня нельзя игнорировать. Один из самых очевидных способов использования искусственного интеллекта — это управление роями дронов. При выбранном алгоритме рои дронов из сотен или тысяч единиц могут обезвредить или парализовать работу более сложных и привычных нам участников поля боя, таких как танки или самолеты. Подводные и надводные дроны смогут помешать функционированию подводных лодок и кораблей. Как считают американцы, китайские генералы внимательно следят за успехами «АльфаГоу» (AlphaGo) в игре Го и скоростью обучения программы. Когда-нибудь противостояние машин под управлением искусственного интеллекта в бою будет происходить быстрее, чем это будет осознавать человек.

В конце прошлого года в Центре новой американской безопасности (Center for a New American Security) проходил саммит, посвященный искусственному интеллекту и вопросам глобальной безопасности. На саммите выступил и Эрик Шмидт (Eric Schmidt), теперь уже бывший председатель совета директоров материнской компании «Гугл» «Альфабет» (Alphabet). «Поверьте мне, китайцы очень хороши в ИИ . И они будут использовать эту технологию как для коммерческих, так и для военных целей со всеми возможными последствиями», — заявил Шмидт. Шмидт также выразил недовольство тем, что Пентагон уделяет мало внимания внедрению алгоритмов в сфере больших данных (имея в первую очередь в виду анализ информации во время ведения наблюдения операторов дронов за целями), мало платит талантливым специалистам в области искусственного интеллекта и недооценивает уровень китайского образования. По мнению Шмидта, эта предвзятая недооценка возможности Поднебесной производить таланты в области искусственного интеллекта и программирования может стоить дорого для США.

Концентрация Пекина на искусственном интеллекте не ускользает и от внимания соседей по региону. В прошлом месяце стало известно, что Индия и Япония планируют объединить усилия в разработке военных наземных беспилотных машин и военных роботов в противовес Китаю. Представитель индийского Центра искусственного интеллекта и робототехники (CAIR) заявил, что цель совместной работы — экипирование вооруженных сил самодостаточными адапитируемыми и отказоустойчивыми роботизированными системами.

По данным другого ресурса, «Маркетсэндмаркетс» (Marketsandmarkets.com), рынок только военной робототехники в 2017 году оценивался в 16,7 миллиардов долларов, а к 2022 году он достигнет отметки в 30,8 миллиардов долларов. Как считают в этой компании, быстрее всего будет расти спрос на наземных военных роботов, так как Индия, Китай и развивающиеся страны озаботятся созданием сухопутных роботизированных армий. Европа и страны Азиатско-Тихоокеанского региона будут лидирующими регионами в этом плане через четыре года, так как в Европе начнут выводить на рынок существующие пока в пилотной стадии разработки, а страны Азии будут готовы вкладывать большие деньги в закупки боевых роботов.