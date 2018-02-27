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Бразильская государственная нефтяная компания заплатила 31 миллион долларов за загрязнение воды
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Бразильская государственная нефтяная компания заплатила 31 миллион долларов за загрязнение воды 

ИА Синьхуа 27 февраля 2018
Рио-де-Жанейро, 27 февраля /Синьхуа/ — Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras в понедельник объявила, что заключила соглашение с природоохранными органами и выплатит 100 миллионов реалов /примерно 31 миллион долларов США/ в качестве штрафа за сброс сточных вод при добыче нефти в океан.
Соглашение, достигнутое с Бразильским институтом окружающей среды и возобновляемых природных ресурсов, предусматривает, что эти деньги должны быть инвестированы в проекты сохранения биоразнообразия моря и вод вдоль побережья.
Штраф относится к делу о незаконном сбросе сточных вод с 28 нефтяных платформ в Куэнка-де-Кампосе у побережья Рио-де-Жанейро.
Petrobras необходимо обеспечить, чтобы в ближайшие два года сбрасываемая с ее платформ жидкость соответствовала требованиям Национального экологического совета.
Нефтяному гиганту необходимо иметь специальные лодки и службу воздушного контроля в районе платформ, чтобы гарантировать выполнение этих требований.
По данным Бразильского института окружающей среды и возобновляемых природных ресурсов, данное соглашение позволит ввести более строгий контроль за качеством сточных вод с нефтяных платформ. —0—
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