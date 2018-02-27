Акции самого себя: выгодно ли вкладываться в человека и в чем риски?

Размещение «СТС Медиа» Ивана Таврина — событие интересное как минимум по двум причинам. Во-первых, компания была зарегистрирована всего несколько месяцев назад на британских Виргинских островах. Во-вторых, цель — привлечь средства на покупку актива, но его поиск начнется после размещения.

Если в течение двух лет подобрать актив не удастся, то деньги вернут инвесторам. Такое размещение похоже на организацию фонда.

Складывается впечатление, что свободных денег так много, что инвесторы готовы их вкладывать под честное имя. Впрочем, с этим утверждением не согласен управляющий активами инвестиционной компании General Invest Денис Горев

Денис Горев, управляющий активами инвестиционной компании General Invest: «Я бы не говорил об избыточности свободных денег, скорее, это дубляж неких ICO. Когда на ICO люди инвестируют в проекты, которые ничего из себя не представляют, и у людей, которые могут реализовывать более интересные продукты с большим return (возвратом), возникает вопрос: а почему бы не сделать такой же? В принципе, объем средств не такой большой. Если делать public offering, то собрать такую сумму будет не проблематично. Сегмент, в котором он будет их привлекать, менее требовательный по сравнению с крупными фондами, которые участвуют в private placement».

Основатель стартапа LavkaLavka Борис Акимов выбрал иной путь для привлечения инвестиций под свое имя. На платформе Waves он выпустил токены имени себя. Таким образом предприниматель намерен продавать свое личное время и опыт. Вкладываться в отдельного человека намного рискованнее, чем в компанию, считает сооснователь платформы для криптофондов TokenBox Владимир Смеркис

Владимир Смеркис, сооснователь платформы для криптофондов TokenBox: «Это просто PR-ход, и ничего серьезного за этим не может стоять. Это очень хорошая маркетинговая штука. Человек — он один, а компания может управляться и с одним руководителем, и с другим руководителем. Это все-таки мобильнее, масштабируемее и так далее, поэтому это всерьез воспринимать не стоит».

Есть эксперты, которые уверены, что за личным размещением — будущее. Но все-таки отдельный человек — это повышенные риски.