Доход губернатора Пензенской области за 2017 год уменьшился на 79 тыс. рублей

"Декларированный годовой доход составил 5 108195 рублей", — отмечается в документе.

В 2016 году доход Белозерцева составил 5 млн 187 тыс. рублей.

Ему принадлежат два земельных участка площадью 1044 и 33 кв. м, жилой дом на 408 кв. м, гараж и 1/4 доля квартиры площадью 76,2 кв. метра.

Доход супруги Белозерцева в 2017 году по сравнению с 2016 годом сократился вдвое и составил около 224 тыс. рублей. Ей также принадлежит 1/4 доля этой квартиры и легковой автомобиль Toyota.