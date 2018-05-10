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Доход губернатора Пензенской области за 2017 год уменьшился на 79 тыс. рублей
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Доход губернатора Пензенской области за 2017 год уменьшился на 79 тыс. рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: ИА PenzaNews
ПЕНЗА, 10 мая. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задекларировал по итогам 2017 года доход в размере 5,1 млн рублей, это на 79 тыс. рублей меньше, чем в 2016 году. Об этом сообщается в декларации главы региона, которая размещена на сайте правительства Пензенской области.
"Декларированный годовой доход составил 5 108195 рублей", — отмечается в документе.
В 2016 году доход Белозерцева составил 5 млн 187 тыс. рублей.
Ему принадлежат два земельных участка площадью 1044 и 33 кв. м, жилой дом на 408 кв. м, гараж и 1/4 доля квартиры площадью 76,2 кв. метра.
Доход супруги Белозерцева в 2017 году по сравнению с 2016 годом сократился вдвое и составил около 224 тыс. рублей. Ей также принадлежит 1/4 доля этой квартиры и легковой автомобиль Toyota.
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