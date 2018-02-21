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Предварительные продажи криптовалюты El Petro достигли почти 600 миллионов евро
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Предварительные продажи криптовалюты El Petro достигли почти 600 миллионов евро 

Вечерняя Москва 21 февраля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Президент Венесуэлы заявил, что намеченной цели по продажам национальной криптовалюты, удалось достичь за 20 часов.
С момента объявления старта продаж национальной криптовалюты Венесуэлы El Petro, объявленного утром 20 февраля, предпродажи достигли 735 миллионов долларов за 20 часов.
— Большим проблемам — грандиозные решения! Отличное начало для старта — мы получили заявок на покупку El Petro на 4,77 миллиарда юаней, что эквивалентно 596 миллионам евро, а в долларах — 735 миллионов, — написал в микроблоге президент Мадуро.
A grandes problemas, ¡grandes soluciones! Desde el primer minuto el juego arrancó bien, y arrancamos ganando: 4.777 millones de yuanes o 735 millones de dólares es el resultado inicial de las operaciones de intención de compra del Petro. #AlFuturoConElPetro pic.twitter.com/LoaDgj4rr1
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 21 февраля 2018 г.
Венесуэла стала первой страной с национальной криптовалютой, стоимость монеты которой эквивалентна цене барреля нефти. Всего в стране будет выпущено 100 миллионов El Petro.
По информации avn.info.ve, за технологическую платформу для транзакций Petro будет отвечать компания Zeus (Россия). Мадуро позволил создавать и приобретать криптовалюту на территории страны, так как это позволит решить экономические проблемы и поддержит суверенный статус Венесуэлы.
— Хотя во многих частях мира новые технологии только увеличивают разрывы между богатыми и бедными, в Венесуэле мы делаем техническую революцию с социалистическим видением. Гигантский шаг на пути к процветанию и новой экономике, — написал Мадуро.
Mientras en muchas partes del mundo las nuevas tecnologías aumentan las brechas entre ricos y pobres, en Venezuela hacemos una revolución tecnológica con visión socialista. Un paso gigante hacia la prosperidad y la nueva economía. #AlFuturoConElPetro pic.twitter.com/V6nTgAVKG5
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 21 февраля 2018 г.
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