Занимавшегося вопросами криптовалюты чиновника обнаружили мертвым в Южной Корее

Полиция Южной Кореи устанавливает обстоятельства смерти высокопоставленного чиновника, который занимался вопросами регулирования криптовалют. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».

Чон Ки Джуна обнаружили мертвым в собственном доме. Он занимался вопросами координации между ведомствами, участвующими в криптовалютных операциях. Друзья

52-летнего

чиновника заявили, что после назначения Чон Ки Джуна в 2017 году на соответствующую должность он постоянно находился в стрессовом состоянии.

Предварительная причина смерти — сердечный приступ. Проводится расследование.