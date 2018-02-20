Занимавшегося вопросами криптовалюты чиновника обнаружили мертвым в Южной Корее 

Полиция Южной Кореи устанавливает обстоятельства смерти высокопоставленного чиновника, который занимался вопросами регулирования криптовалют. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».
Чон Ки Джуна обнаружили мертвым в собственном доме. Он занимался вопросами координации между ведомствами, участвующими в криптовалютных операциях. Друзья
52-летнего
чиновника заявили, что после назначения Чон Ки Джуна в 2017 году на соответствующую должность он постоянно находился в стрессовом состоянии.
Предварительная причина смерти — сердечный приступ. Проводится расследование.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о выпуске собственной криптовалюты. Стоимость «Петро» приравнивают к 60 долларам.