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Занимавшегося вопросами криптовалюты чиновника обнаружили мертвым в Южной Корее
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Занимавшегося вопросами криптовалюты чиновника обнаружили мертвым в Южной Корее 

360tv.ru 20 февраля 2018
Фото: Комсомольская Правда
Полиция Южной Кореи устанавливает обстоятельства смерти высокопоставленного чиновника, который занимался вопросами регулирования криптовалют. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».
Чон Ки Джуна обнаружили мертвым в собственном доме. Он занимался вопросами координации между ведомствами, участвующими в криптовалютных операциях. Друзья
52-летнего
чиновника заявили, что после назначения Чон Ки Джуна в 2017 году на соответствующую должность он постоянно находился в стрессовом состоянии.
Предварительная причина смерти — сердечный приступ. Проводится расследование.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о выпуске собственной криптовалюты. Стоимость «Петро» приравнивают к 60 долларам.
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