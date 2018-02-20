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У биткоина нашли дно
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У биткоина нашли дно 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Биткоин, вероятно, прошел дно стоимости — им стала отметка 5,9 тысячи долларов, до которой криптовалюта опускалась 6 февраля. Об этом пишут Forbes и CoinDesk.
К 10:40 мск 20 февраля биткоин стоил 11,5 тысячи долларов, затем курс начал расти, ниже 10 тысяч долларов криптовалюта не опускалась начиная с 16 февраля.
Вместе с биткоином вернулись к росту после падения Ethereum, Ripple и другие цифровые активы.
Forbes отмечает, что «молчаливую поддержку» им оказали руководители Комиссии по ценным бумагам и Комиссии по срочной биржевой торговле США, которые 6 февраля обсуждали криптовалюты в Сенате.
Несмотря на декларируемую ими поддержку регулирования этого рынка, представители комиссий скорее одобрили использование криптовалют, пишет Forbes.
В конце января-начале февраля биткоин дешевел на фоне новостей из Китая и Южной Кореи, власти которых намерены серьезно ограничить криптовалютный рынок. В декабре 2017-го самая известная криптовалюта достигла максимума за всю историю торгов — почти 20 тысяч долларов.
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