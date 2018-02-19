Доллару вынесли вердикт 

Аналитики банка Morgan Stanley оценили перспективы курса доллара США к концу текущего года. Оценки оказались еще более пессимистичными, чем предыдущие. Об этом сообщает Expert.ru со ссылкой на Financial Times.
Аналитики прогнозируют ускорение распродажи доллара во второй половине 2018 года.
«Мы считаем, что нисходящий тренд курса доллара, вероятно, будет усиливаться», — сказал стратег банка Ханс Редекер.
Morgan Stanley отмечает снижение глобальной потребности в долларовом финансировании. Аналитики считают, что в период устойчивого глобального экономического роста инвесторы будут вкладываться в другие валюты, где им гарантирован высокий доход.
Рост бюджетного дефицита США из-за фискальной реформы Трампа и резкий рост расходов федерального правительства также будут негативно влиять на доллар.
В понедельник индекс доллара торгуется на уровне 89,14. На прошлой неделе американская валюта потеряла около 2%.