Доллару вынесли вердикт

Аналитики банка Morgan Stanley оценили перспективы курса доллара США к концу текущего года. Оценки оказались еще более пессимистичными, чем предыдущие. Об этом сообщает Expert.ru со ссылкой на Financial Times.

«Мы считаем, что нисходящий тренд курса доллара, вероятно, будет усиливаться», — сказал стратег банка Ханс Редекер. Аналитики прогнозируют ускорение распродажи доллара во второй половине 2018 года.

Morgan Stanley отмечает снижение глобальной потребности в долларовом финансировании. Аналитики считают, что в период устойчивого глобального экономического роста инвесторы будут вкладываться в другие валюты, где им гарантирован высокий доход.

Рост бюджетного дефицита США из-за фискальной реформы Трампа и резкий рост расходов федерального правительства также будут негативно влиять на доллар.

В понедельник индекс доллара торгуется на уровне 89,14. На прошлой неделе американская валюта потеряла около 2%.