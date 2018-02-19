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Анонимный покупатель приобрёл биткоины на $400 млн
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Анонимный покупатель приобрёл биткоины на $400 млн во время снижения курса криптовалюты 

RT на русском 19 февраля 2018
Фото: ТАСС
Анонимный трейдер купил биткоины на $400 млн, когда курс криптовалюты резко обвалился. Об этом сообщает MarketWatch.
Отмечается, что некто с биткоин-адресом 3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64 приобрёл более 40 тыс. единиц криптовалюты в период с 9 по 12 февраля, увеличив число биткоинов на своём счету с 55 тыс. до 96 тыс.
Покупка была совершена, когда курс цифровой валюты составлял примерно $6 тыс.
Согласно нынешнему курсу, аноним является обладателем биткоинов на сумму более $1 млрд
Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН рассказал о ситуации с биткоинами.
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