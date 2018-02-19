Анонимный покупатель приобрёл биткоины на $400 млн во время снижения курса криптовалюты

Анонимный трейдер купил биткоины на $400 млн, когда курс криптовалюты резко обвалился. Об этом сообщает MarketWatch.

Отмечается, что некто с биткоин-адресом 3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64 приобрёл более 40 тыс. единиц криптовалюты в период с 9 по 12 февраля, увеличив число биткоинов на своём счету с 55 тыс. до 96 тыс.

Покупка была совершена, когда курс цифровой валюты составлял примерно $6 тыс.

Согласно нынешнему курсу, аноним является обладателем биткоинов на сумму более $1 млрд