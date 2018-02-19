Биткоин перешел к росту

Биткоин дорожает в рамках коррекции после предыдущего удешевления

Цена биткоина (bitcoin) в понедельник перешла к росту в рамках коррекции после предыдущего удешевления, в ближайшие две недели стоимость криптовалюты будет волатильной, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 11.34 мск биткоин дорожал на 2,81%, до 10,89 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 3,89%, до 10,83 тысячи долларов, на OKCoin— на 1,21%, до 11,42 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, где собраны данные с четырех крупнейших бирж, биткоин дорожал на 4,24%, до 10,84 тысячи долларов.

Ethereum поднимался в цене на 1,46%, до 947,09 доллара, Ripple — на 0,49%, до 1,14 доллара, Bitcoin Cash — на 1,69%, до 1,527 тысячи долларов, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 496,59 миллиарда долларов. Доля биткоина составляет примерно 34% всего рынка криптовалют, Ethereum — 19%, Ripple — 9%.

"С точки зрения технической, цена поднялась до предыдущего уровня сопротивления (на уровне 10 тысяч долларов), и даже немного преодолела (эту отметку — ред.), поднявшись примерно до 11 тысяч долларов. Однако технически оно не может длиться бесконечно, то есть до 30 тысяч стоимость не может подняться сразу. Этому мешает перекупленность рынка", — сообщил аналитик РИА Новости. По словам директора по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансура Гусейнова, курс биткоина стал расти в рамках коррекции после падения до порядка 9,5 тысячи долларов ранее.

По его словам, цена биткоина будет колебаться какое-то время на уровне 9-10,5 тысячи долларов, а позже произойдет консолидация на этом уровне. Через некоторое время процесс завершится, и если не будет какого-либо негатива, то цена пойдет к следующему уровню — 12,2 тысячи долларов, а дальше — 15 тысяч долларов.

"Среди негатива могут быть регулятивные запреты, заявления регулирующих органов. Все эти истории пока еще не закрыты", — добавил Гусейнов.