Рыночные и для всех. Российские еврооблигации предложат иностранцам

Министр финансов Антон Силуанов в эксклюзивном интервью Business FM заявил, что новые евробонды предложат не только россиянам, но и зарубежным инвесторам. Речь идет о бумагах, которые в связи с возможными санкциями предполагается использовать для возврата капиталов российских бизнесменов. Антон Силуанов заговорил о евробондах, отвечая на вопрос об амнистии капитала. Из чего можно сделать вывод, что в правительстве эти бумаги рассматривают как один из каналов амнистии.

О специальном выпуске облигаций, как в прошлом году заявлял Путин, попросил крупный бизнес. Так предприниматели смогут спасти свои активы от санкций, вернув их в Россию. Всего евробонды разместят на сумму до 3 млрд долларов. Одна из их главных особенностей — анонимность.

«Это будут торгуемые еврооблигации. Мы все равно, несмотря на спрос со стороны наших инвесторов, обязательно будем размещать эти облигации среди системообразующих крупных и иностранных инвесторов, с тем, чтобы статус этих облигаций был абсолютно рыночный, торгуемый. В этом заинтересованы все: и наши инвесторы, которые будут туда вкладываться, и, конечно, институциональные инвесторы, которые верят в наши инструменты и покупают их с удовольствием». Хотя ранее Reuters сообщало и о другом своеобразии. Якобы эти облигации будут более доходными, нежели обычные российские суверенные бумаги, что позволит бизнесу еще и заработать. Антон Силуанов в интервью Business FM на Российском инвестиционном форуме косвенно это опроверг. Участие в размещении иностранных инвесторов поможет сделать этот выпуск абсолютно рыночным:

И евробонды, и амнистия — это внешние источники. Но сейчас готовится и так называемая внутренняя амнистия. О ней бизнес говорил с президентом на недавнем съезде РСПП , на закрытой части.

«Мы можем здесь подумать о каком-то налоговом периоде, за который, все-таки, налоги должны быть заплачены, дальше которого мы заглядывать не будем. Но, на мой взгляд, принципиально важно то, что прощать неуплату налогов, списывать задолженность по налогам — это неправильно. Это дает неправильные сигналы на будущее и создает неконкурентную среду среди тех, кто платил исправно налоги, а мы здесь, получается, поощряем тех, кто эти налоги не платил. Санкции за неуплату налогов могут быть каким-то образом амнистированы. А сами налоги должны быть заплачены». Такую амнистию могут объявить для предпринимателей, которые до этого работали «в серую». Главный вопрос — заставят ли расплатиться за прошлые грехи? По словам министра, тех, кто пожелают раскрыться, могут освободить от наказания за неуплаченные раньше налоги. Однако заплатить недоимку хотя бы за какое-то количество лет предпринимателям придется:

Как сообщил Силуанов, за последние годы выплаты с доходов, не связанных с нефтью, составили больше 1% ВВП. Это заслуга администрирования. Но есть резервы, которые помогут принести в казну еще больше налогов. И один из них — это обеление тех, кто работают в «серой» зоне.

Судя по словам Силуанова, власти обсуждают компромиссный вариант. Но параллельно готовятся изменения налогового законодательства. Подробностей министр не привел. Но сказал, что если законы примут, то уклоняться от налогов будет или невыгодно, или невозможно.