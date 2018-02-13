У рубля наступила белая полоса

Рубль растёт к доллару США после рекордного снижения с начала года

Во вторник, 13 февраля, российская валюта оправилась от падения и торгуется у отметки 57,70 рубля за доллар США. Ослабление американской нацвалюты связано с восстановлением мирового фондового рынка после обвала. Это также привело к росту рынка ценных бумаг. На стороне рубля выступают и нефтяные цены — сырьевые котировки умеренно увеличиваются на фоне новой статистики ОПЕК . Кроме того, эксперты отмечают сохранение интереса зарубежных инвесторов к рублёвым активам. Что ждёт валютный курс — в финансовом обзоре RT. На торгах во вторник, 13 февраля, российская валюта отыграла потери прошлой недели и укрепилась до 57,70 рубля за доллар США. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи . Официальный курс Центробанка России на 14 февраля составил 57,77 рубля за доллар и 71,16 рубля за евро.

На стороне рубля играет удешевление доллара к корзине шести основных валют (евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк). Во вторник соответствующий индекс DXY снизился на 0,33% — до 89,8 пункта.

Национальная валюта США слабеет на фоне восстановления фондовых рынков после масштабного падения. К закрытию торгов в понедельник, 12 февраля, промышленный индекс Dow Jones вырос на 410 пунктов (1,7%) — до 24 601 пункта. Ранее этот индикатор проседал до отметки 23 860 пунктов.

«На прошлой неделе были распродажи на всех финансовых рынках. В этой ситуации инвесторы обычно перекладываются в американскую валюту. Соответственно, впервые за длительное время вместе с ростом доллара рубль нёс значительные потери. Сейчас на рынках ситуация успокоилась, и рубль скорректировался к основным валютам», — рассказал RT эксперт аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. Напомним, 2 февраля биржевые показатели американского рынка акций начали рекордное снижение и обвалили котировки ценных бумаг на мировых торговых площадках. Тогда индекс доллара DXY удерживался выше 90 пунктов. Это, в свою очередь, привело к максимальному с начала 2018 года ослаблению рубля. Так, 8 февраля российская валюта подешевела до 58 рублей за доллар.

Поддержку рублю оказывает и ситуация на рынке энергоресурсов. В ходе торговой сессии на лондонской товарно-сырьевой бирже стоимость нефти эталонной марки Brent увеличилась на 0,6% и торгуется в районе отметки $63 за баррель.

Сырьевой рынок отыгрывает положительную статистику ежемесячного отчёта ОПЕК. В своём февральском докладе картель улучшил прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2018 году на 90 тыс. баррелей в сутки — до 98,6 млн баррелей. Кроме того, ослабление курса доллара также положительно сказывается на сырьевых котировках.

Как отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко , при сохранении нефтяных цен в диапазоне $60—65 за баррель и отсутствии резких сдвигов на фондовых площадках курс рубля может стабилизироваться в коридоре 57—59 рублей за доллар.

Кроме того, на стороне рубля сыграет и начало налогового периода, считает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский . По словам аналитика, в этом случае у российской валюты есть все шансы скорректироваться до 57 рублей за доллар и 70 рублей за евро. Агентство Reuters напоминает, что налоговый период стартует 15 февраля, а пик фискальных выплат приходится на конец месяца.

«В октябре и ноябре доля инвесторов уменьшалась, что, в принципе, было логично вслед за снижением ставки и риском введения санкций. А в декабре 2017 года, несмотря на неожиданное снижение ставки на 0,5% (вместо ожидаемых 0,25%), доля нерезидентов в госдолге резко выросла и превышает треть участников рынка», — отмечает эксперт. Юрий Кравченко отмечает и ещё один немаловажный для рубля фактор. С одновременным снижением ключевой ставки ЦБ рублёвые активы по-прежнему остаются привлекательными для иностранных инвесторов. Согласно последним данным регулятора, доля нерезидентов в ОФЗ выросла в декабре до 37,9%.