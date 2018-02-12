Деньги возвращаются в Россию

Сбербанк зафиксировал рекордный приток денег в Россию перед публикацией «кремлевского списка»

В январе этого года Sberbank Private Banking зафиксировал нетипично высокий приток капитала в Россию из-за границы, сообщила его руководитель Екатерина Тюрикова. Причина — ожидание новых санкций, рассказала она:

«Последнюю неделю декабря и в январе, мне кажется, все прожили под тем, что сейчас 29 января и 2 февраля будут санкции, и давайте вот куда-то их [деньги] заведём».

За пару недель января размер средств в подразделении корпоративно-инвестиционного бизнеса группы Сбербанка вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказала Тюрикова. Цифр она не назвала, сказав лишь, что речь идет о сотнях миллионах долларов. В целом средний чек состоятельных клиентов за прошлый год вырос с $2,3 млн до $3,8 млн (порог входа в Sberbank Private Banking — 100 млн руб).

В январе деньги приходили в основном из Швейцарии, сообщила Тюрикова, были также притоки средств из Австрии и Великобритании, но они были незначительными.