Кадыров решил приобрести биткоины

В Чечне будут внедрять блокчейн, заявил глава республики Рамзан Кадыров

«В постоянно меняющемся мире технологий нужно самому совершенствоваться, чтобы разбираться в новшествах», — написал он у себя в телеграм-канале.

По мнению Кадырова, в постоянно меняющемся мире технологий нужно совершенствоваться самому и разбираться в новшествах. Чтобы следить за развитием криптовалюты, он решил приобрести долю биткоина.

Несмотря на то что биткоины, как отметил Кадыров, являются достаточно сомнительной инвестицией, он считает, что эта отрасль должна не запрещаться, а чётко регулироваться законодательством.