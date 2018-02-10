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Кадыров решил приобрести биткоины
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Кадыров решил приобрести биткоины 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Чечне будут внедрять блокчейн, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
«В постоянно меняющемся мире технологий нужно самому совершенствоваться, чтобы разбираться в новшествах», — написал он у себя в телеграм-канале.
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По мнению Кадырова, в постоянно меняющемся мире технологий нужно совершенствоваться самому и разбираться в новшествах. Чтобы следить за развитием криптовалюты, он решил приобрести долю биткоина.
Несмотря на то что биткоины, как отметил Кадыров, являются достаточно сомнительной инвестицией, он считает, что эта отрасль должна не запрещаться, а чётко регулироваться законодательством.
«Инвестиция в биткоины, конечно, штука сомнительная, можно потерять все деньги, страховки никакой нет. Тем более развито мошенничество в этом сегменте», — подчеркнул Кадыров, отметив, что важно «обезопасить граждан от финансовых пирамид и других мошеннических схем».
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