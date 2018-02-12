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Биткоин преодолел психологическую отметку в $10 тысяч
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Биткоин преодолел психологическую отметку в $10 тысяч 

360tv.ru 12 февраля 2018
Фото: ТАСС
Крупнейшая в мире криптовалюта биткоин подскочила в цене и преодолела психологический рубеж в 10 тысяч долларов, сообщает портал CoinMarketCap.
По состоянию на 22:15 по московскому времени биткоин вырос в цене на 7,36% и составил 10131 тысяч долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта несколькими минутами ранее достигла отметки в 10047 тысячи долларов.
Максимальной отметки биткоин ранее достигал в конце января, чуть выше 10 тысяч долларов.
Издание Business Insider пишет, что динамика крупнейшей криптовалюты соотносится с динамикой торгов на фондовых биржах мира, обрушившихся на ушедшей неделе, и теперь коррекционно восстанавливается. Однако, уточняет издание, это может быть совпадением.
Аналитики считают, что рост биткоина может объясняться приближением китайского Нового года, который будет отмечаться 16 февраля, поскольку Китай — крупнейший криптовалютный рынок мира.
Министерство внутренних дел России считает, что процесс оборота криптовалют необходимо регламентировать. Начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов уточнил, что криптовалюта может быть использована для отмывания криминальных капиталов.
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