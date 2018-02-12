Биткоин преодолел психологическую отметку в $10 тысяч

Крупнейшая в мире криптовалюта биткоин подскочила в цене и преодолела психологический рубеж в 10 тысяч долларов, сообщает портал CoinMarketCap.

По состоянию на 22:15 по московскому времени биткоин вырос в цене на 7,36% и составил 10131 тысяч долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта несколькими минутами ранее достигла отметки в 10047 тысячи долларов.

Максимальной отметки биткоин ранее достигал в конце января, чуть выше 10 тысяч долларов.

Издание Business Insider пишет, что динамика крупнейшей криптовалюты соотносится с динамикой торгов на фондовых биржах мира, обрушившихся на ушедшей неделе, и теперь коррекционно восстанавливается. Однако, уточняет издание, это может быть совпадением.

Аналитики считают, что рост биткоина может объясняться приближением китайского Нового года, который будет отмечаться 16 февраля, поскольку Китай — крупнейший криптовалютный рынок мира.