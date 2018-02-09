Польша откажется от российского газа

Bloomberg: Польша планирует порвать с «Газпромом» ради норвежского газа

Польша, покупавшая российский газ более 74 лет, намерена отказаться от дальнейшего сотрудничества с «Газпромом» и перейти на норвежский сжиженный газ, сообщает Bloomberg . После истечения контракта с российской компанией в 2022 году Варшава планирует переключиться на поставки от норвежского газопровода, который будет достроен в том же году, добавляет издание.

Польша, которая получает две трети своего газа от России, заявила о том, что может добиться сокращения цен с помощью замены российских поставок на норвежские, пишет журналист Bloomberg Мацей Мартевич. Это стало возможно после завершения строительства терминала для сжиженного газа в 2016-м. Таким образом, Варшава намерена освободиться от российского газа, который она покупала с 1944 года.

По словам представителя правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наймского, Варшава не намерена продолжать газовый бизнес с Москвой. С момента прихода к власти партия «Право и справедливость» заявляла, что не будет продлевать контракт с «Газпромом», срок которого истекает в 2022 году. Вместо этого она планирует сотрудничать с норвежским газопроводом Baltic Pipe, строительство которого закончится в октябре 2022 года.

«Если бы мы хотели продлевать контракт с «Газпромом», мы бы начали переговоры в декабре 2019 года, но к этому времени Baltic Pipe точно будет построен, поэтому мы находимся в удобном положении», — отметил Наймский. «В то же время Польша готова к любым рискам поставок в переходный период», — добавил чиновник.