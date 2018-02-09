Ещё
Польша откажется от российского газа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Bloomberg: Польша планирует порвать с «Газпромом» ради норвежского газа 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Польша, покупавшая российский газ более 74 лет, намерена отказаться от дальнейшего сотрудничества с «Газпромом» и перейти на норвежский сжиженный газ, сообщает Bloomberg. После истечения контракта с российской компанией в 2022 году Варшава планирует переключиться на поставки от норвежского газопровода, который будет достроен в том же году, добавляет издание.
Польша, которая получает две трети своего газа от России, заявила о том, что может добиться сокращения цен с помощью замены российских поставок на норвежские, пишет журналист Bloomberg Мацей Мартевич. Это стало возможно после завершения строительства терминала для сжиженного газа в 2016-м. Таким образом, Варшава намерена освободиться от российского газа, который она покупала с 1944 года.
По словам представителя правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наймского, Варшава не намерена продолжать газовый бизнес с Москвой. С момента прихода к власти партия «Право и справедливость» заявляла, что не будет продлевать контракт с «Газпромом», срок которого истекает в 2022 году. Вместо этого она планирует сотрудничать с норвежским газопроводом Baltic Pipe, строительство которого закончится в октябре 2022 года.
«Если бы мы хотели продлевать контракт с «Газпромом», мы бы начали переговоры в декабре 2019 года, но к этому времени Baltic Pipe точно будет построен, поэтому мы находимся в удобном положении», — отметил Наймский. «В то же время Польша готова к любым рискам поставок в переходный период», — добавил чиновник.
Как напоминает автор материала, Польша также выступает против строительства российского газопровода «Северный поток — 2», утверждая, что он может сделать такие страны, как Украина, «более уязвимыми, если Россия решит прекратить поставки газа через её территорию». В свою очередь, в ходе визита в Варшаву в прошлом месяце госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что «Северный поток — 2» «не будет способствовать стабильности в Европе», резюмирует автор Bloomberg.
RT на русском: последние новости
Грозит ли криптовалютам полное обесценивание Курс доллара превысил 58 рублей впервые с декабря 2017 года Как падение американского индекса Dow Jones обвалило фондовые рынки по всему миру
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: «Три удара по России»88
«Уважение к смерти»: Соловьев выгнал эксперта из студии530
«Сверхчеловек»: российская актриса рассказала о борьбе с раком9
Пока вы спали: «МОК зависит от России»117
Умер Пэт Торпи3
Видео
00:00
Подвиг Филипова потряс американского ветерана
Армия Ближний Восток
00:19
Американцев поразило необычное природное явление
Наука и техника
00:00
Фотоловушки поймали редкого «оленя-вампира»
Наука
01:59
Малыши защитили горку от трактора в СПб
Общество Происшествия
03:45
Первый дом реновации готов под заселение
Недвижимость Новости Москвы
03:32
Умер Пэт Торпи
Шоу-бизнес
00:32
Анастасия Макеева попала в «психушку»
Шоу-бизнес
00:35
Птенцы перуанского пингвина появились на свет в зоопарке
Новости Москвы Вещи
01:07
Сын Семёна Фарады сделал признание о его смерти
Шоу-бизнес
10:18
«Уважение к смерти»: Соловьев выгнал эксперта из студии
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение