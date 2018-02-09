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Американские биржи рухнули второй раз за неделю
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Американские биржи рухнули второй раз за неделю 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Американские биржевые индексы вновь упали, по итогам 8 февраля индекс Dow Jones подешевел на 1033 пункта (минус 4,1 процента) до 23860 пунктов, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.
Индекс S&P сократился на 100,6 пункта (минус 3,75 процента) и снизился до 2581 пункта. Nasdaq опустился на 274,8 пункта (минус 3,9 процента) до 6777 пунктов.
На рынке назрела коррекция после периода продолжительного роста в 2017 году, считают эксперты. «Следующий "медвежий" рынок будет самым тяжелым в нашей жизни», — заявил инвестор Джим Роджерс (Jim Rogers) в интервью агентству Bloomberg. Но пока акции США пока не достигли того переломного момента, после которого «медвежий» тренд будет неизбежным, считает он.
Нынешнее падение уже второе за неделю: 5 февраля Dow Jones рухнул на 1 175 пунктов (4,6 процента), это рекордное дневное падение за всю историю индекса. S&P 500 также потерял 4 процента или 113 пунктов. Обвал произошел на фоне заявлений Белого дома об успехах американской экономики.
После рекордного падения американских рынков 500 богатейших людей мира обеднели на 114 миллиардов долларов. Больше всех пострадал основатель и глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, обладатель третьего по величине состояния в мире.
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