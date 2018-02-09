Американские биржи рухнули второй раз за неделю

Американские биржевые индексы вновь упали, по итогам 8 февраля индекс Dow Jones подешевел на 1033 пункта (минус 4,1 процента) до 23860 пунктов, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Индекс S&P сократился на 100,6 пункта (минус 3,75 процента) и снизился до 2581 пункта. Nasdaq опустился на 274,8 пункта (минус 3,9 процента) до 6777 пунктов.

На рынке назрела коррекция после периода продолжительного роста в 2017 году, считают эксперты. «Следующий "медвежий" рынок будет самым тяжелым в нашей жизни», — заявил инвестор Джим Роджерс (Jim Rogers) в интервью агентству Bloomberg . Но пока акции США пока не достигли того переломного момента, после которого «медвежий» тренд будет неизбежным, считает он.

Нынешнее падение уже второе за неделю: 5 февраля Dow Jones рухнул на 1 175 пунктов (4,6 процента), это рекордное дневное падение за всю историю индекса. S&P 500 также потерял 4 процента или 113 пунктов. Обвал произошел на фоне заявлений Белого дома об успехах американской экономики.