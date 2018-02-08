Ещё
Доллар может пробить новый потолок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доллар может вырасти до 70 рублей 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центробанк собирается понизить ключевую ставку, что негативно отразится на курсе рубля, пишет «Московский комсомолец».
>> Доллар превысил психологическую отметку
Эксперты издания считают, что после президентских выборов ставка может понизиться до 7%, что приведет к падению курса сначала до 65, а затем к 70 рублям за доллар.
Как считают источники «МК», сохранение разрыва между ставкой и инфляцией повышает волатильность на финансовых и, особенно, на валютных рынках. Доходность кредитных инвестиционных инструментов, эмитированных в долларах и евро, растет, а интерес к рублевым аналогам снижается. Это может привести к валютным спекуляциям, в результате которых российская валюта опустится до 60 рублей за доллар и ниже.
Падению рубля могут сопутствовать и внешние факторы, к примеру, санкции со стороны США и падение котировок нефти. Если суммировать все факторы, можно предположить, что доллар еще до выборов будет стоить выше 65 рублей, а до конца года и вовсе приблизится к 70 рублям.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД РФ выступил с требованием к США430
Украина направила Германии ноту протеста132
Опубликованы доходы Собчак211
Россия испытала плазменные двигатели41
Дискриминация на ОИ, депортация россиянки за разврат и другие события дня2
Видео
00:10
В Подмосковье простились с погибшим пилотом Су-25
Ближний Восток Армия
01:23
Боевые стрельбы азербайджанских САУ DANA сняли на видео
Оружие Армия
02:50
Названы решившие вернуться в Россию бизнесмены
Экономика
04:35
Раскрыты детали убийства комбата ДНР Гиви
В мире Украина
00:29
Памфилова объяснила биографию Путина в две строки
Политика
00:34
Звезда «Дома 2» ищет суррогатную мать
Шоу-бизнес
01:36
Шоу Малахова назвали шлаком из-за Мишулиной
Шоу-бизнес
01:00
Бузова удивила поклонников наличием сына
Шоу-бизнес
01:07
Александр Галибин сорвался с турника
Шоу-бизнес
01:15
Голый мужик парализовал движение и полицейских
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение