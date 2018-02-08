Доллар может пробить новый потолок

Доллар может вырасти до 70 рублей

Эксперты издания считают, что после президентских выборов ставка может понизиться до 7%, что приведет к падению курса сначала до 65, а затем к 70 рублям за доллар.

Как считают источники «МК», сохранение разрыва между ставкой и инфляцией повышает волатильность на финансовых и, особенно, на валютных рынках. Доходность кредитных инвестиционных инструментов, эмитированных в долларах и евро, растет, а интерес к рублевым аналогам снижается. Это может привести к валютным спекуляциям, в результате которых российская валюта опустится до 60 рублей за доллар и ниже.

Падению рубля могут сопутствовать и внешние факторы, к примеру, санкции со стороны США и падение котировок нефти. Если суммировать все факторы, можно предположить, что доллар еще до выборов будет стоить выше 65 рублей, а до конца года и вовсе приблизится к 70 рублям.