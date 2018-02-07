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Биткоин торгуется выше отметки в $8 тысяч
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Биткоин торгуется выше отметки в $8 тысяч 

Прайм 6 часов назад
Фото: AP, Mark Lennihan
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (Bitcoin) продолжает рост и торгуется выше отметки в $8 тысяч, свидетельствуют данные торгов портала coinmarketcap.com.
На 13-40 по московскому времени одна монета биткоин стоит $8,144, рост за последние сутки составляет 25,3%.
Напомним, что на предыдущем дне торгов монета биткоина опускалась ниже $6 тысяч на фоне негативных новостей о ограничении торговли и регулирования рынка криптовалют в разных странах по всему миру. В частности, ряд крупных банковских групп запретил покупку криптовалют по своим кредитным картам.
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