Биткоин взмыл вверх после обвала

Курс биткоина растет после падения ниже шести тысяч долларов 6 февраля. По данным Coinmarketcap, к 10:15 мск курс биткоина вырос на 19,5 процента, до 7458,3 доллара за единицу.

За 6 февраля самая популярная криптовалюта потеряла около четверти своей стоимости — ее курс опускался до 5 996 долларов.

Падение биткоина связывают с растущим регуляторным давлением на рынок криптовалют со стороны государств.

Так, в Южной Корее для торговли цифровыми активами каждый трейдер должен идентифицировать себя с помощью банковского счета. Власти Индии планируют сделать криптовалюты незаконными в существующей системе платежей. Китай собирается запретить ICO и работу иностранных бирж.