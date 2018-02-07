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Биткоин взмыл вверх после обвала
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Биткоин взмыл вверх после обвала 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Курс биткоина растет после падения ниже шести тысяч долларов 6 февраля. По данным Coinmarketcap, к 10:15 мск курс биткоина вырос на 19,5 процента, до 7458,3 доллара за единицу.
За 6 февраля самая популярная криптовалюта потеряла около четверти своей стоимости — ее курс опускался до 5 996 долларов.
Падение биткоина связывают с растущим регуляторным давлением на рынок криптовалют со стороны государств.
Так, в Южной Корее для торговли цифровыми активами каждый трейдер должен идентифицировать себя с помощью банковского счета. Власти Индии планируют сделать криптовалюты незаконными в существующей системе платежей. Китай собирается запретить ICO и работу иностранных бирж.
В начале февраля крупнейшие банки США — Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase — приняли решение о запрете на покупку биткоинов и других цифровых валют с помощью кредитных карт. Аналогичную меру приняла Lloyds Banking Group.
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