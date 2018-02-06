Уолл-стрит в панике: как падение американского индекса Dow Jones обвалило фондовые рынки по всему миру

Рекордный обвал индекса Dow Jones — главного индикатора американского фондового рынка — спровоцировал глобальную панику. С утра 6 февраля азиатские биржи показали худшую динамику за последние годы. Следом заметно ослабли и котировки европейских площадок. Одни аналитики говорят о начале схлопывания финансового пузыря в США, другие дают более сдержанные прогнозы и не исключают коррекцию индекса уже в ближайшее время. Что случилось в Соединённых Штатах — в материале RT.

Во вторник, 6 февраля, с самого раннего утра по московскому времени обрушились ключевые индексы американского фондового рынка. Так, промышленный индекс Dow Jones сократился на 1 175 пунктов (4,6%) до 24 345, а в течение дня показатель опускался даже на 1 597 пунктов. По оценке аналитиков Bloomberg , это падение стало сильнейшим за всю историю. Одновременно корпоративный индекс S&P 500 и высокотехнологичный NASDAQ потеряли около 4% и опустились до 2 649 и 6 968 пунктов соответственно.

Паника на Уолл-стрит спровоцировала обвал на глобальном рынке. Самое значимое падение зафиксировано на токийской площадке. В ходе торговой сессии вторника индекс Nikkei потерял 4,73% и достиг уровня 21 610 пунктов. Такое единовременное падение стало самым сильным за последние 18 лет, сообщает ТАСС

Торги в Европе также открылись ослаблением котировок. Немецкий индекс DAX опустился на 2,06% — до 12,426 пунктов, французский CAC 40 снизился на 2,17% и составил 5,171 пунктов, английский FTSE 100 утратил 2,29% и достиг 7,167 пунктов.

Открытие Московской биржи ознаменовалось снижением российского рынка акций на 1,7%. Так, индекс МосБиржи опустился до отметки 2 239 пунктов.

«Говоря о краткосрочной перспективе, эта коррекция была вполне ожидаемой. Мы видели одно из лучших начинаний года из когда-либо наблюдаемых на фондовом рынке. Ситуация выглядела как паническая скупка. Инвесторы активно вкладывались, опасаясь упустить возможность извлечь выгоду от такой сильной восходящей динамики», — прокомментировал RT ситуацию на фондовых рынках генеральный директор аналитического департамента Alpari Research & Analysis в Великобритании Роберто д'Амброзио. Ряд опрошенных RT аналитиков считают, что оценка американских акций остаётся вблизи исторических максимумов. На этом фоне коррекция рынка была вполне ожидаемой. Напомним, что с начала 2018 года Dow Jones поднимался выше 26 400 пунктов, S&P 500 вырос до 2 850 пунктов, а Nasdaq — до 7 460 пунктов.

По словам Роберто д'Амброзио, в 2018 и 2019 годах акции вряд ли будут приносить инвесторам ту же прибыль, что и в 2017 году.

«Даже если мировая экономика продолжит расти, этот период аномально низкой волатильности закончится. И та распродажа, которую мы сейчас наблюдаем, является отличным сигналом для этого», — заключил эксперт.

Как отмечает директор аналитического департамента «Локо-Банка» Кирилл Тремасов , причиной всеобщего падения акций стал рекордный рост доходности американских трежерис (государственные ценные бумаги США). По данным портала MarketWtach, 5 февраля этот показатель достиг 2,88% — впервые с января 2014 года.

«Причиной падения стали опасения инвесторов, что в США вырастет инфляция и снизится эффект от налоговой реформы. Более того, это заставит Федрезерв чаще поднимать ставки, что негативно скажется на акциях, так как облигации будут безопаснее и с большой доходностью», — пояснил RT старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. Доходность гособлигаций Штатов растёт благодаря позитивной экономической динамике по всему миру. В своём последнем отчёте МВФ прогнозирует рост мирового ВВП в 2018 году на 3,9%. Впрочем, такой рост значительно увеличивает риски инфляции.

Экономисты напоминают, что раньше участники рынка прогнозировали два повышения базовой процентной ставки ФРС в 2018 году и ориентировались на эти ожидания в своих операциях.

«Это сильно заметно на так называемом индексе страха — VIX (показатель отражает ожидания рынка в отношении будущей нестабильности индекса S&P 500), который вырос на 126% и сейчас находится на уровне 37,32 пунктов», — подчёркивает Меркулов. Вадим Меркулов подчёркивает, что коррекция американских рынков началась ещё в пятницу, 2 февраля. Тогда фондовые индикаторы США снизились на 2%. Инвесторы ожидали падения, но никто не предполагал, что оно будет набирать силу и затянется на несколько дней. Такая ситуация спровоцировала панику среди некоторых игроков рынка.

Как отмечает Кирилл Тремасов, спусковым крючком для падения стали пятничные данные по рынку труда, которые ещё больше усилили ожидания по повышению ставки ФРС США.

По данным американского Минтруда, в январе безработица в Штатах осталась на декабрьском уровне (4,1%), при этом число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 200 тыс. человек (ранее эксперты ожидали увеличения на 184 тыс.).

«Коррекция носит масштабный характер, учитывая, что рынки находятся очень высоко. Поэтому основные индексы могут упасть на 20%. Но пока это выглядит только как коррекция и нет оснований для прогноза, что падение рынков может вызвать экономический кризис», — считает Тремасов. В целом, аналитики уверены, что нынешний спад может продлиться не более двух недель и пока рано говорить о глобальной долгосрочной рецессии.

Вадим Меркулов подчёркивает, что фундаментальных причин для обвала не было, поэтому уже в течение двух месяцев индекс Dow Jones может восстановиться. Капля в море

Снижение мировых фондовых рынков происходит одновременно с масштабным обвалом криптовалют. Так, 6 февраля курс биткоина упал на 19,6% (до $6,3 тыс. за монету), эфириума — на 25% (до $609), рипла — на 20,3% (до $0,6).

«Я не вижу сейчас никакой связи между падением криптовалют и фондовым рынком. Капитализация криптоактивов не имеет никакого значения для финансовой системы в целом, поскольку это лишь капля в море для фондовых индексов с триллионной капитализацией», — отмечает Меркулов. Любопытно, что эксперты одновременное падение рынков напрямую не связывают.