Почему Европа забраковала российскую нефть

В Европе жалуются на то поставляемую из России нефть. Зато очень довольны ее потребители в Китае.
Качество российской нефти, уходящей на экспорт в Европу, заметно упало, вызвав недовольство покупателей и трейдеров в ЕС, сообщает Reuters.
НПЗ, получающие сорт Urals в Германии, Чехии, Словакии и Венгрии, жалуются на резкий рост содержания серы и ненормативную плотность. Согласно нормативу, оно не должно превышать 1,8%, но показатель «зашкаливает, и это становится систематическим».
Всё лучшее — Китаю
Россия качественную нефть продает в Китай, а европейцам достается «что осталось», объясняет причины появления рекламаций со стороны последних нефтяной эксперт Антон Шабанов.
«К сожалению, не инсайдеру почти невозможно понять, по каким причинам Россия предпочитает продавать более качественную нефть китайцам, а европейцев держит за клиентов второго сорта. Эти объяснения можно получить только из контрактов, заключенных между российскими поставщиками и их зарубежными покупателями, к которым сторонний аналитик доступа не имеет», — сказал он «Ридусу».
Россия уже является крупнейшим поставщиком в Китай, и, вероятно, увеличит экспорт в эту страну на 200 тысяч баррелей в сутки в 2018 году по сравнению с годом ранее.
Качество продаваемой в Европу российской нефти с технологической точки зрения можно улучшить, но для этого ее надо разбавлять легкой нефтью, которой в России почти не добывается: во-первых, такое ограничение наложено соглашением РФ с ОПЕК. Во-вторых, чисто физически, чтобы начать добычу более качественного сырья, российские нефтяные компании должны приступить к разработке новых месторождений, которые по определению труднодоступны.
«Поэтому в обозримом будущем качество российской нефти, идущей в Европу, будет падать. Последствия такого положения вещей таковы, что-либо европейцы будут снижать объемы закупок в России, либо требовать снижения цены на сырье при сохранении текущих объемов», — анализирует Шабанов.
Подождите 20 лет
Ситуация с российской нефтью не настолько катастрофична, как это кажется из жалоб европейских покупателей, сказала «Ридусу» старший аналитик компании Vygon Consulting Мария Белова.
«Что легкоизвлекаемые запасы нефти в России иссякнут еще при нашей жизни, это почти научный факт. Но останутся еще колоссальные запасы трудноизвлекаемой нефти, и приставка "трудно"— не должна никого пугать», — говорит она.
При нынешнем уровне развития нефтедобывающих технологий и транспортировочной инфраструктуры, затраты на добычу и перекачку труднодоступной нефти выше, чем легкодоступной. Соответственно, у нефтедобывающих компаний на такой нефти ниже маржа.
России из-за санкций и особенностей геологии (более глубокое залегание нефтеносных пластов) сложнее добывать нефть, чем в других странах. Но посыпать нефтедобывающим компаниям головы пеплом все равно рано.
«В течение лет двадцати, очень вероятно, появятся технологии, которые превратят нефть, считающуюся сегодня труднодобываемой, в легкодобываемую, на тех же самых месторождениях, сделают ее добычу более экономически целесообразной», — предвидит Белова.