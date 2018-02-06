Почему Европа забраковала российскую нефть и кто в этом виноват

В Европе жалуются на то поставляемую из России нефть. Зато очень довольны ее потребители в Китае.

Качество российской нефти, уходящей на экспорт в Европу, заметно упало, вызвав недовольство покупателей и трейдеров в ЕС , сообщает Reuters

НПЗ, получающие сорт Urals в Германии, Чехии, Словакии и Венгрии, жалуются на резкий рост содержания серы и ненормативную плотность. Согласно нормативу, оно не должно превышать 1,8%, но показатель «зашкаливает, и это становится систематическим».

Всё лучшее — Китаю

«К сожалению, не инсайдеру почти невозможно понять, по каким причинам Россия предпочитает продавать более качественную нефть китайцам, а европейцев держит за клиентов второго сорта. Эти объяснения можно получить только из контрактов, заключенных между российскими поставщиками и их зарубежными покупателями, к которым сторонний аналитик доступа не имеет», — сказал он «Ридусу». Россия качественную нефть продает в Китай, а европейцам достается «что осталось», объясняет причины появления рекламаций со стороны последних нефтяной эксперт Антон Шабанов

Россия уже является крупнейшим поставщиком в Китай, и, вероятно, увеличит экспорт в эту страну на 200 тысяч баррелей в сутки в 2018 году по сравнению с годом ранее.

«Поэтому в обозримом будущем качество российской нефти, идущей в Европу, будет падать. Последствия такого положения вещей таковы, что-либо европейцы будут снижать объемы закупок в России, либо требовать снижения цены на сырье при сохранении текущих объемов», — анализирует Шабанов. Качество продаваемой в Европу российской нефти с технологической точки зрения можно улучшить, но для этого ее надо разбавлять легкой нефтью, которой в России почти не добывается: во-первых, такое ограничение наложено соглашением РФ с ОПЕК . Во-вторых, чисто физически, чтобы начать добычу более качественного сырья, российские нефтяные компании должны приступить к разработке новых месторождений, которые по определению труднодоступны.

Подождите 20 лет

«Что легкоизвлекаемые запасы нефти в России иссякнут еще при нашей жизни, это почти научный факт. Но останутся еще колоссальные запасы трудноизвлекаемой нефти, и приставка "трудно"— не должна никого пугать», — говорит она. Ситуация с российской нефтью не настолько катастрофична, как это кажется из жалоб европейских покупателей, сказала «Ридусу» старший аналитик компании Vygon Consulting Мария Белова

При нынешнем уровне развития нефтедобывающих технологий и транспортировочной инфраструктуры, затраты на добычу и перекачку труднодоступной нефти выше, чем легкодоступной. Соответственно, у нефтедобывающих компаний на такой нефти ниже маржа.