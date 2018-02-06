Европа осталась недовольна качеством нефти из РФ

В Европе пожаловались на качество российской нефти

Качество нефти российской марки Urals резко упало, заявили европейские трейдеры; они намерены потребовать от России снижения цен или ограничить закупки этого сырья.

Экспортная марка нефти, которая идет по трубопроводу «Дружба», как утверждают не названные трейдеры, часто не соответствует стандартам из-за увеличенных показателей серы в сырье, которое поступает на нефтеперерабатывающие заводы в Германии, Чехии, Словакии и Венгрии, — якобы этого вещества на 0,15% больше, чем в среднем в прошлом году, сообщает DW.

Также утверждается, что проблемы есть и в морских поставках Urals, где уровень серы находится в пределах нормы, но якобы «резко повышен» уровень плотности — вместо 873,5 кг на кубометр при 15 градусах показатели составляют 877,7 — 878,3 кг на кубометр.

Представители компаний из Европы утверждают, что если ухудшение качества нефти будет долговременным, то им придется потребовать снизить цены на Urals, ограничив закупки российского черного золота.

Источник утверждает, что эту проблему можно решить с помощью новых месторождений нефти, ввод в строй которых, однако, перенесен в связи со сделкой России с ОПЕК по ограничению добычи сырья. В рамках этих соглашений Россия перенаправила значительные объемы своей нефти в Китай.

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что жалоб от конечных потребителей не было, а показатели серы и плотности, по его словам, находятся в рамках национальных стандартов.

В декабре 2017 года сообщалось, что экспорт российской нефти в стоимостном выражении за увеличился на 30% и составил 76,93 млрд долларов за 10 месяцев.