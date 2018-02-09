Рынок акций США испытал худшую неделю с 2016 года

Американский рынок акций завершил неделю ростом котировок, однако по итогам недели фондовые индексы США показали наиболее сильное падение за последние 2 года.

По итогам торгов пятницы, 9 февраля, индекс Dow Jones вырос на 1,38% до отметки 24 190,90 пунктов, S&P 500 прибавил 1,49%, закрывшись на уровне 2 619,55 пунктов. Nasdaq завершил сессию ростом на 1,44% до отметки 6 874,49 пунктов.

В целом, за прошедшую неделю DJIA и S&P 500 снизились более чем на 5%. Для фондовых индексов США это наиболее серьезное снижение с января 2016 г.

В процентном отношении, в особенности с учетом достигнутых в конце января 2018 г. рекордных значений по индексам, подобное снижение выглядит сравнительно небольшим.

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Тем не менее, в абсолютных значениях за прошедшую неделю фондовый рынок США показал сразу несколько антирекордов. В понедельник, 5 февраля, и в четверг, 8 февраля, индекс Dow Jones показал 1-ое и 2-ое по величине однодневное падение в пунктах, соответственно.

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В целом за неделю с 5 по 9 февраля 2018 г., как отметил портал CNBC, фондовый индекс Dow Jones Industrial Average "преодолел дистанцию в более чем 22 000 пунктов".

Dow travels more than 22,000 points in one of the wildest weeks since the financial crisis https://t.co/jNlwVaZsRx— CNBC (@CNBC) 9 февраля 2018 г.

Фондовый индекс демонстрировал крайне резкий рост и падение в течение каждой торговой сессии. Подобная волатильность, когда общее значение волатильности Dow Jones в сумме его внутридневных колебаний по итогам недели фактически сравнялось с его общим номинальным значением, является беспрецедентным явлением для американского рынка акций.

При этом, по данным WSJ Market Data Group, резкий всплеск волатильности произошел на максимальных за последние 7 лет объемах торгов.

Weekly U. S. stock-market volume highest since August 2011 https://t.co/JdIgRfMfZH— MarketWatch (@MarketWatch) 9 февраля 2018 г.

Портал "Вести. Экономика" в течение прошедшей недели неоднократно отмечал основные макроэкономические причины, вызвавшие снижение американского рынка акций. Среди основных причин можно еще раз отметить рост процентных ставок (в течение недели, в частности, был показан 4-летний максимум по 10-летним гособлигациям США на уровне в 2,885%).

Стоит также добавить, что за прошедшую неделю в США произошла очередная краткосрочная остановка работы федерального правительства (federal government shutdown). С начала 2018 г. shutdown произошел дважды за 2 недели (впервые в истории страны) — из-за споров в Конгрессе США по поводу нового бюджета, предусматривающего рост расходов и повышения госдолга.

Если присмотреться к происходящему в США, то волатильность (от латинского volatilis — "летучий" "мимолетный") усиливается по всему спектру: рост госдолга, дефицита бюджета США, процентных ставок, обострение противостояния внутри политического истеблишмента, поляризация политических настроений внутри страны, а также ухудшение отношений с прежними союзниками (во многом из-за роста протекционизма) на текущем этапе становятся нормой для США.