Доллар превысил психологическую отметку

Курс доллара превысил 58 рублей впервые с декабря 2017 года

Курс доллара превысил 58 рублей впервые с 26 декабря 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара вырос до 58,02 рубля.

Курс евро поднимался до 70,93 рубля.