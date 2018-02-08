Доллар превысил психологическую отметку

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Курс доллара превысил 58 рублей впервые с декабря 2017 года
RT на русском
5 часов назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
41
Курс доллара превысил 58 рублей впервые с 26 декабря 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара вырос до 58,02 рубля.
Курс евро поднимался до 70,93 рубля.
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