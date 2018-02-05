Доллар подготовили к рывку

Борис Белкин, финансовый аналитик:

— Сегодня рубль может несколько ослабеть к доллару и евро в ходе утренних торгов, отыгрывая падение цен на нефть, которое произошло в пятницу.

При этом у доллара сейчас гораздо больше шансов для роста, чем у рубля для укрепления к основным мировым валютам. На то есть несколько причин.

Зафиксированные положительные данные на рынке труда, которые оказались лучше прогнозов, рост экспорта и доходности гособлигаций, рост производства и строительного рынка. В результате всю эту неделю у валюты Нового Света есть неплохие шансы вернуть себе утраченные за последние несколько недель позиции.

В пятницу рубль готовился к ослаблению в течение всего дня. В рамках утренних торгов, правда, он вел себя по-разному, укрепляясь к доллару и слабея к евро, однако уже к вечеру ситуация изменилась. И национальная валюта немного слабела к обеим — на фоне падающих цен на нефть — на 2,2 процента до 68 долларов 12 центов за баррель сорта Brent к 19:00 пятницы.

Официальный курс доллара на сегодня, 5 февраля, составляет 56 рублей 04 копейки (ослабление на 22 копейки). За один евро дают 70 рублей 10 копеек (укрепление на 31 копейку).