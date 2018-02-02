Санкции могут обвалить рубль

Рубль может резко подешеветь на фоне санкций США

США подготовили вторую часть санкций против России, пишет «Московский комсомолец» . Под опалу могут попасть российские облигации федерального займа (ОФЗ), которые из-за высокой доходности пользовались спросом у иностранных инвесторов.

Минфин США собирается запретить иностранным покупателям вкладываться в ОФЗ. В российском Минфине утверждают, что в России хватит и своих инвесторов, к тому же даже санкции не заставят иностранцев отказаться от покупки российских облигаций. Запрет можно обойти с помощью офшоров.

В то же время доля нерезидентов в российских гособлигациях составляет 32-33%, то есть более 2 трлн рублей.

Независимые экономисты уверены, что если под давлением санкций иностранцы начнут выводить эти средства из экономики РФ, начнется девальвация рубля. Эксперты прогнозируют, что рубль просядет на 1-2 рубля при оптимистичном варианте развития событий. Более негативный сценарий предполагает падение нацвалюты на 5 рублей, если продавать облигации начнут американские инвесторы.

Ну а самый пессимистичный прогноз обещает обесценивание российской валюты на 8-11 рублей.

«Если санкции в отношении ОФЗ коснутся как действующих, так и будущих выпусков, то при бездействии Банка России девальвация рубля может составить 15–20%», — уверен директор аналитического департамента форекс-брокера «Альпари» Александр Разуваев.

По прогнозам аналитиков, чтобы помочь рублю, ЦБ должен сам начать скупать российский госдолг и вмешаться в торги.