Доллару предрекли скорое падение

Стали известны причины скорого падения доллара сразу на 4 рубля

Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента Альпари:

— Рублевые пары по итогам января продемонстрировали разнонаправленное движение. Рубль укрепился по отношению к доллару и ослаб по отношению к евро. В феврале раскорреляция между двумя парами может усилиться за счет дальнейшего укрепления евро.

В среду, 31 января, состоялось заседание ФРС США , на котором было принято решение оставить процентную ставку без изменений. Регулятор дал позитивную оценку текущей экономической ситуации в Штатах и подтвердил намерение повысить ставку трижды до конца года. Первого повышения рынок ожидает в марте этого года.

Несмотря на заявления о дальнейшем повышении ставки, риторика ФРС была очень мягкой, что не вызвало существенных колебаний доллара. Американская валюта плавно продолжает дешеветь, способствуя росту евро.

В феврале вряд ли ситуация изменится. Раскорреляция будет усиливаться, к доллару рубль будет более устойчив. В совокупности с высокими ценами на нефть есть надежда, что пара доллар/рубль дойдет до отметок 52-53 рубля. Однако пара евро/рубль может достигнуть уровня 70,7 рубля.

На рынке нефти "быки" не планируют сдавать позиции, да и поводов для этого нет. Соглашение ОПЕК+ соблюдается, более того, в планах участников продлить его до конца 2019 года, а столь серьезный настрой поддерживает котировки. Слабый доллар также двигает активы наверх. В феврале стоимость нефти сорта Brent может превысить 70 долларов за баррель.

В начале месяца состоится заседание ЦБ РФ . Не исключено, что регулятор продолжит снижать ставку. Ее уменьшение на 0,25-0,5 процента вряд ли вызовет серьезное движение в валютных парах, но может на время повысить волатильность рубля.

Общая конъюнктура на валютном рынке сложилась в пользу рубля, но эпопея с санкциями не завершена, рынок в ожидании второй части "кремлевского доклада". Мы не ждем существенного ужесточения уже действующих ограничений или введение новых, более серьезных.

Судя по тому, как проходят торги на российском фондовом рынке, спекулянты также не закладывают существенных рисков. Основные фондовые индексы растут. Но, если ожидания не оправдаются и ограничения коснутся ОФЗ, волатильность рубля возрастет.

Таким образом, рубль в феврале ожидает два сценария. Первый из них реализуется, если вторая часть санкций окажется крайне негативной. В этом случае пара доллар/рубль в феврале будет торговаться в районе 58-59 рублей, а пара евро/рубль в районе 70-71 рубля.

Второй сценарий воплотится в жизнь, если санкции окажутся незначительными, а цены на нефть продолжат расти. Тогда рубль усилит борьбу за укрепление, пара доллар/рубль может снизиться до уровней 52-53 рубля, пара евро/рубль — до 67,5-68,5 рубля.

Официальный курс евро, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился до 69,79 рубля, курс доллара увеличился до 56,26 рубля.