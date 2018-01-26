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Миллиардер Сорос рассказал о взглядах на биткоин
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Миллиардер Сорос рассказал о своих взглядах на биткоин 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Brendan Smialowski
Американский миллиардер Джордж Сорос назвал криптовалюту и, в частности, биткоин типичным финансовым "пузырем".
"Биткоин — это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления, и курс валюты не может меняться на 25% в день. Биткоин, например, не может использоваться для зарплаты, поскольку зарплата не может понижаться на 25% в день", — заявил финансист "на полях" неформального ужина в швейцарском Давосе, где проходит.
По словам Сороса, криптовалюта — это спекуляция, которая всегда основана на недопонимании.
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