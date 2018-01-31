Вводить налоги на майнинг криптовалют бессмысленно

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Дешевле и быстрее: как технологии изменят ипотеку 

BFM.RU 31 января 2018
Фото: РИА Новости
Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) создала рабочую группу по цифровой ипотеке. На конференции «Ипотечное кредитование в России» член наблюдательного совета ВТБ Валерий Петров заявил, что новая структура РАКИБ планирует работать над механизмами снижения затрат при обслуживании ипотеки, созданием записей транзакций, которые не могут быть изменены мошенниками, обеспечением прозрачности продаж и страхования, в том числе без визита заемщика в банк.
Главный вопрос, который задавали участники конференции, — как изменится ипотечный рынок в ближайшие несколько лет. Итоги 2017 года радуют и количеством выданных кредитов, и падением ставок. По оценкам Агентства ипотечного жилищного кредитования, с 2012 года доступность ипотеки выросла в 1,4 раза, а к 2025-му она должна стать доступной более чем для половины жителей страны.
Тем не менее, как отметил глава управления ипотеки и субсидий ФСК «Лидер» Павел Тимошенко, у граждан есть претензии. Основных две. Первая — все еще ставки. Тут почти все эксперты сходятся во мнении, что как минимум в текущем году ставки будут падать и дальше, несмотря на прогнозируемое замедление темпа снижения ключевой ставки ЦБ и все еще высокие операционные затраты банков.
Вторая претензия — сложность получения ипотечного одобрения банка (за исключением банков — лидеров сегмента) и сумасшедшая длительность и неповоротливость процесса оформления кредита. Поэтому большинство участников конференции призывали цифровизировать ипотеку. По оценкам директора московского офиса Boston Consulting Group Сергея Ишкова, это приведет к сокращению банковских затрат в два-четыре раза — очевидный ресурс для снижения ставки. При этом не исключено появление нового цифрового банка-чемпиона, который только благодаря технологиям обыграет всех нынешних лидеров.
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