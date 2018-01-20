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Биткоину предрекли «тотальный коллапс»
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Нобелевский лауреат по экономике спрогнозировал «тотальный коллапс» биткоина 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters

Лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер заявил в интервью CBS, что биткоин ждёт тотальный коллапс, а резкий рост стоимости этой криптовалюты напоминает тюльпанную лихорадку.

«Ситуация напоминает мне «тюльпаноманию» в Нидерландах в 1640-х. Мы до сих пор платим за тюльпаны и иногда много. Биткоин может рухнуть и все про него забудут, это весьма вероятный исход», — пояснил Шиллер, добавив, что до этого момента может пройти много времени.

18 января сообщалось, что биткоин возобновил рост после падения ниже $10 тысяч.

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