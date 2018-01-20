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Биткоин ждет «тотальный коллапс»
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Нобелевский лауреат предсказал «тотальный коллапс» биткоина 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС

Биткоин ждет тотальный коллапс, а резкий рост стоимости этой криптовалюты напоминает "тюльпанную лихорадку", об этом в интервью CNBC заявил Нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер.

Экономист уверен, что биткоин не будет иметь реальной стоимости, пока общество не придет к общему мнению относительно его цены. "Другие активы вроде золота имеют цену, даже если люди не рассматривают их для инвестиций", — отмечает эксперт.

"Ситуация напоминает мне "тюльпаноманию" в Нидерландах в 1640-х. Мы до сих пор платим за тюльпаны и иногда много. Биткоин может рухнуть и все про него забудут, это весьма вероятный исход. Однако до этого момента может пройти много времени, даже 100 лет", — считает Шиллер.

Тюльпаноманией называют ажиотаж вокруг луковиц тюльпанов, который возник в 1636-1637 годах в Голландии и привел к экономическому кризису.

В декабре курс биткоина достиг 20 тысяч долларов, а общая капитализация этой криптовалюты превысила 330 миллиардов. В январе биткоин начал дешеветь, сейчас криптовалюта торгуется возле отметки в 11 тысяч долларов.

Роберт Шиллер получил в 2013 году Нобелевскую премию по экономике за "вклад в эмпирический анализ цен активов", широкую известность получил после выхода книги "Иррациональный оптимизм", посвященной природе экономических пузырей.

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