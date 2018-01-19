Нефть может вернуться в «крутое пике»

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Орешкин: текущее подорожание нефти недолговечно 

Рамблер 10 часов назад
Фото: Reuters

Текущее подорожание нефти до $70 за баррель недолговечно и неустойчиво. Такое мнение высказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает ТАСС.

По мнению Орешкина, в среднесрочной перспективе цены на нефть не будут превышать $60.

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«Форвардные цены на несколько лет вперед — это цены не выше $60 за баррель», — сказал он.

По словам министра, текущее увеличение цен на нефть ведет к увеличению инвестиций, росту добычи по разным странам — не только США, но и странам Латинской Америки, в том числе Бразилии, которая начинает активно инвестировать в новые проекты.

 Ещё 9 источников 
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