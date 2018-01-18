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Биткоин назвали «оружием» США
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Биткоин назвали «оружием» США 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Reuters

Генеральный директор группы компаний InfoWatch и сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская назвала биткоин разработкой американских спецслужб. Об этом сообщает «Дождь».

По словам Касперской, за именем создателя биткоина Сатоши Накамото стоит группа американских криптографов.

"Биткоин — разработка американских спецслужб с целью быстрого финансирования разведок США, Англии, Канады в разных странах. "Приватизирована", как интернет, GPS, TOR. Фактически — доллар 2.0. Контроль курса валют находится в руках владельцев бирж", — сказала предприниматель во время выступлении в санкт-петербургском университете ИТМО, где она представила презентацию на тему «Современные технологии — основы информационных и кибер-войн».

Во время презентации Касперская также заявила, что смартфон — это «удаленно контролируемое устройство, проданное владельцу для его развлечения, работы и одновременной слежки за ним».

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