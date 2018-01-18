Литва потеряла 60 миллионов евро из-за контрабандных сигарет 

ВИЛЬНЮС, 18 янв — Sputnik. Бюджет Литвы потерял более 60 миллионов евро из-за контрабанды сигарет в 2017 году, сообщает радиостанция LRT.
Согласно исследованию компании Nielsen, в четвертом квартале прошедшего года доля теневого рынка табачной продукции составила 19,6 процента, что на 2,1 процента больше по сравнению с 2016 годом.
Отмечается, что почти 85 процентов контрабанды табачной продукции поступает в Литву из Белоруссии — на их долю приходится 16,8 процента от общего числа всех выкуренных сигарет в стране. Больше всего случаев незаконной продажи зарегистрировано в Кедайняй (49 процентов).
Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей табака Арнас Марцинкус подчеркнул, что большая часть сигарет поступает в республику с белорусского завода Grodno Tobacco.
С марта 2018 года в республике повышается минимальный акциз на табачную продукцию — на 5,4 процента до 59 евро за тысячу сигарет. За комбинированный табак акциз увеличился на 6,7 процента до 96 евро.
"Нелегальный табачный рынок снова начал расти и уже занимает почти пятую часть рынка. Литва, которая увеличивает акциз на сигареты сильнее, чем этого требует ЕС, подталкивает население обращаться к незаконному рынку табачной продукции и сокращать объем средств, поступающих в бюджет от акцизов", — рассказал Марцинкус.