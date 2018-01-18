Ещё
Литва потеряла 60 миллионов евро из-за контрабандных сигарет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Литва потеряла 60 миллионов евро из-за контрабандных сигарет 

Sputnik Литва 18 января 2018
Фото: Sputnik Литва
ВИЛЬНЮС, 18 янв — Sputnik. Бюджет Литвы потерял более 60 миллионов евро из-за контрабанды сигарет в 2017 году, сообщает радиостанция LRT.
Согласно исследованию компании Nielsen, в четвертом квартале прошедшего года доля теневого рынка табачной продукции составила 19,6 процента, что на 2,1 процента больше по сравнению с 2016 годом.
Отмечается, что почти 85 процентов контрабанды табачной продукции поступает в Литву из Белоруссии — на их долю приходится 16,8 процента от общего числа всех выкуренных сигарет в стране. Больше всего случаев незаконной продажи зарегистрировано в Кедайняй (49 процентов).
Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей табака Арнас Марцинкус подчеркнул, что большая часть сигарет поступает в республику с белорусского завода Grodno Tobacco.
С марта 2018 года в республике повышается минимальный акциз на табачную продукцию — на 5,4 процента до 59 евро за тысячу сигарет. За комбинированный табак акциз увеличился на 6,7 процента до 96 евро.
"Нелегальный табачный рынок снова начал расти и уже занимает почти пятую часть рынка. Литва, которая увеличивает акциз на сигареты сильнее, чем этого требует ЕС, подталкивает население обращаться к незаконному рынку табачной продукции и сокращать объем средств, поступающих в бюджет от акцизов", — рассказал Марцинкус.
Sputnik Литва: последние новости
Дания не пускает "Северный поток-2" В Норвегии кот выжил после стиральной машины Самолет Ан-2 разбился на авиашоу в Балашихе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля547
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки46
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»362
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина69
Порошенко предложили заткнуться в ответ126
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение