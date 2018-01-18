Литва потеряла 60 миллионов евро из-за контрабандных сигарет

ВИЛЬНЮС, 18 янв — Sputnik . Бюджет Литвы потерял более 60 миллионов евро из-за контрабанды сигарет в 2017 году, сообщает радиостанция LRT.

Согласно исследованию компании Nielsen, в четвертом квартале прошедшего года доля теневого рынка табачной продукции составила 19,6 процента, что на 2,1 процента больше по сравнению с 2016 годом.

Отмечается, что почти 85 процентов контрабанды табачной продукции поступает в Литву из Белоруссии — на их долю приходится 16,8 процента от общего числа всех выкуренных сигарет в стране. Больше всего случаев незаконной продажи зарегистрировано в Кедайняй (49 процентов).

Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей табака Арнас Марцинкус подчеркнул, что большая часть сигарет поступает в республику с белорусского завода Grodno Tobacco.

С марта 2018 года в республике повышается минимальный акциз на табачную продукцию — на 5,4 процента до 59 евро за тысячу сигарет. За комбинированный табак акциз увеличился на 6,7 процента до 96 евро.