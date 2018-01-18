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Этой зимой 83% всех путешественников полетят в поездку по России
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Этой зимой 83% всех путешественников полетят в поездку по России 

РЖД-Партнер 18 января 2018
Фото: РЖД-Партнер
На втором месте перелеты между столицей и Краснодаром (доля — 4,6%, 6,2 тыс. руб.), на третьем — путешествия из Москвы в Крым (4%, 8,8 тыс. руб.).
Сильнее всего за год подешевели перелеты в Уфу. Если зимой 2016–2017 гг. за билеты в столицу Башкирии из Москвы путешественникам приходилось отдавать в среднем 10,4 тыс. руб., то этой зимой — всего 7,8 тыс. руб. Также серьезное снижение цен показали рейсы в Краснодар (-23%), Самару (-29,2%) и Казань (-29,1%). Значительно дороже стало летать из Москвы в Петербург (+16%) и Екатеринбург (+15,7%).
Средняя стоимость перелетов по России составила 11,3 тыс. руб. За год эта цифра выросла на 0,4%.
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