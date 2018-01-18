НБД-Банк начал осуществлять денежные переводы по системе CONTACT

НБД-Банк расширил для своих клиентов возможности по срочному переводу денежных средств. География системы CONTACT включает более 400 000 пунктов по России, странам ближнего и дальнего зарубежья. Валюта переводов — российские рубли, доллары США и евро. Минимальная сумма перевода отсутствует.

С помощью системы клиент может быстро, надежно и недорого перевести деньги родным, близким или друзьям. Процедура перевода денег по системе CONTACT максимально упрощена: это можно сделать без счета в банке и ручного заполнения бланка перевода.

Отметим, что в системе денежных переводов CONTACT установлены фиксированные тарифы, зависящие от суммы и валюты денежного перевода. При этом комиссия взимается только с отправителя, получатель получает сумму перевода целиком.